Цена 15 000 евро и нет крыши: в Латвии показали самый дешевый электрокар в Европе (фото)

Двухместный кабриолет Freze Froggy EV Beachstar оснащен 67-сильным мотором и обладает запасом хода до 300 км. В топовой версии его салон отделан кожей крокодила.

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Латвийская компания Dartz, известная своими эксклюзивными роскошными внедорожниками, представила недорогой электрический кабриолет Freze Froggy EV Beachstar. Он поступает в продажу по цене от 15 000 евро. Подробности авто раскрыли на сайте производителя.

[ + – ] В основе авто лежит китайский Wuling HongGuang Mini EV

Новый Freze Froggy EV Beachstar — самый дешевый электромобиль из Европы. Впрочем, в Dartz схитрили, ведь основой для авто послужил бюджетный электромобиль Wuling HongGuang Mini EV, созданный специалистами General Motors.

[ + – ] Сзади установлен карбоновый спойлер

У модели-донора срезали крышу и установили небольшой стеклянный козырек. Также появились дуги за сиденьями и карбоновый задний спойлер.

[ + – ] В версии The Winners Edition салон отделан кожей крокодила

Кроме того, электрокар Freze Froggy EV Beachstar получил более мощный электромотор на 67 л. с. и способен развить 105 км/ч. На выбор предложены варианты с запасом хода 200 и 300 км.

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Первым в продажу поступила лимитированная серия The Winners Edition. Ее цену не указывают, но она будет ощутимо дороже базового Froggy EV.

[ + – ] В комплекте к авто идет дорогой зонт

Дело в том, что авто выполнено в традиционном роскошном стиле Dartz. Его салон отделан кожей крокодила и карбоном, а оснащение пополнили премиальная аудиосистема Bang & Olufsen и набор для пикника в багажнике. В комплекте с авто идет дорогой зонт с ручкой, инкрустированной кристаллами Сваровски.

Ранее Фокус рассказывал, что в Великобритании создают электрический внедорожник с запасом хода 7000 км.