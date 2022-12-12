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Авто

Цена 15 000 евро и нет крыши: в Латвии показали самый дешевый электрокар в Европе (фото)

Freze Froggy EV Beachstar The Winners Edition, Freze Froggy EV Beachstar, Dartz Freze, Freze Froggy EV
Freze Froggy EV Beachstar стоит от 15 000 евро

Двухместный кабриолет Freze Froggy EV Beachstar оснащен 67-сильным мотором и обладает запасом хода до 300 км. В топовой версии его салон отделан кожей крокодила.

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Латвийская компания Dartz, известная своими эксклюзивными роскошными внедорожниками, представила недорогой электрический кабриолет Freze Froggy EV Beachstar. Он поступает в продажу по цене от 15 000 евро. Подробности авто раскрыли на сайте производителя.

Freze Froggy EV Beachstar The Winners Edition, Freze Froggy EV Beachstar, Dartz Freze, Freze Froggy EV Fullscreen
В основе авто лежит китайский Wuling HongGuang Mini EV

Новый Freze Froggy EV Beachstar — самый дешевый электромобиль из Европы. Впрочем, в Dartz схитрили, ведь основой для авто послужил бюджетный электромобиль Wuling HongGuang Mini EV, созданный специалистами General Motors.

Freze Froggy EV Beachstar The Winners Edition, Freze Froggy EV Beachstar, Dartz Freze, Freze Froggy EV Fullscreen
Сзади установлен карбоновый спойлер

У модели-донора срезали крышу и установили небольшой стеклянный козырек. Также появились дуги за сиденьями и карбоновый задний спойлер.

Freze Froggy EV Beachstar The Winners Edition, Freze Froggy EV Beachstar, Dartz Freze, Freze Froggy EV Fullscreen
В версии The Winners Edition салон отделан кожей крокодила

Кроме того, электрокар Freze Froggy EV Beachstar получил более мощный электромотор на 67 л. с. и способен развить 105 км/ч. На выбор предложены варианты с запасом хода 200 и 300 км.

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Первым в продажу поступила лимитированная серия The Winners Edition. Ее цену не указывают, но она будет ощутимо дороже базового Froggy EV.

Freze Froggy EV Beachstar The Winners Edition, Freze Froggy EV Beachstar, Dartz Freze, Freze Froggy EV Fullscreen
В комплекте к авто идет дорогой зонт

Дело в том, что авто выполнено в традиционном роскошном стиле Dartz. Его салон отделан кожей крокодила и карбоном, а оснащение пополнили премиальная аудиосистема Bang & Olufsen и набор для пикника в багажнике. В комплекте с авто идет дорогой зонт с ручкой, инкрустированной кристаллами Сваровски.

Ранее Фокус рассказывал, что в Великобритании создают электрический внедорожник с запасом хода 7000 км.