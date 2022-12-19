Запас хода 730 км и 510 сил: в Китае представили роскошного конкурента Tesla (фото)
Электрический седан марки Voyah поступит в продажу в Китае по цене от 46 310 до 62 100 долларов. Модель Zhuiguang предложат в трех вариантах.
Производитель премиальных электромобилей Voyah представил роскошный седан Zhuiguang. Модель уже доступна для предварительного заказа в Китае по цене от 322 900 до 432 900 юаней (от 46 310 до 62 100 долларов). Об этом сообщает сайт Yiche News.
Спереди расположена фальшивая решетка радиатора, которая соединяется со светодиодными фарами, образуя сквозную конструкцию. По бокам у Voyah Zhuiguang стремительные линии, которые визуально делают электрокар более спортивным.
Особый дизайн колесных дисков помогает достичь коэффициента аэродинамического сопротивления 0,225Cd. Более обтекаемым авто также делают выдвижные дверные ручки.
Размеры Voyah Zhuiguang:
- Длина – 5088 мм
- Ширина – 1970 мм
- Высота – 1505 мм
- Колесная база – 3000 мм
На багажнике Zhuiguang Voyah установлено активное антикрыло, которое обеспечивает дополнительную прижимную силу. Оно может подниматься и опускаться автоматически.
Zhuiguang Voyah оснащен передовыми технологиями. На авто установлены 31 высокопроизводительный датчик, 12 камер, 5-миллиметровые радары, 12 ультразвуковых радаров и два блока высокоточного позиционирования.
В интерьере электрокара разместили три дисплея по 12,3 дюйма каждый, которые объединены вместе. Они поддерживают управление жестами, а также распознавание лица и голоса. Сзади находится еще один 7-дюймовый экран управления, на котором можно настроить звук, обогрев, вентиляцию, окружающее освещение и другие функции.
Будущих владельцев порадуют мощная аудиосистема с 14 динамиками, панорамный люк, функции обогрева, вентиляции и массажа для всех сидений, которые доступны в базовой комплектации.
Zhuiguang Voyah будет оснащаться системой полного привода с двумя электромоторами. Передний двигатель имеет мощность 218 л.с., а задний – 292 л.с. Вместе силовая установка выдает 510 л.с. и максимальный крутящий момент 730 Нм.Важно
Максимальная скорость электроседана составляет 210 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,8 с.
Voyah предложит модель с двумя аккумуляторными блоками на 86 кВтч и 109 кВтч. Максимальный запас хода составит 580 км и 730 км соответственно. Сверхбыстрая зарядка позволит обеспечить запас хода до 230 км всего за 10 минут.
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