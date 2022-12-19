Запас хода 730 км и 510 сил: в Китае представили роскошного конкурента Tesla (фото)

Электрический седан марки Voyah поступит в продажу в Китае по цене от 46 310 до 62 100 долларов. Модель Zhuiguang предложат в трех вариантах.

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Производитель премиальных электромобилей Voyah представил роскошный седан Zhuiguang. Модель уже доступна для предварительного заказа в Китае по цене от 322 900 до 432 900 юаней (от 46 310 до 62 100 долларов). Об этом сообщает сайт Yiche News.

[ + – ] Voyah Zhuiguang получил спортивный дизайн

Спереди расположена фальшивая решетка радиатора, которая соединяется со светодиодными фарами, образуя сквозную конструкцию. По бокам у Voyah Zhuiguang стремительные линии, которые визуально делают электрокар более спортивным.

Особый дизайн колесных дисков помогает достичь коэффициента аэродинамического сопротивления 0,225Cd. Более обтекаемым авто также делают выдвижные дверные ручки.

[ + – ] Активное антикрыло обеспечивает дополнительную прижимную силу на высокой скорости

Размеры Voyah Zhuiguang:

Длина – 5088 мм

Ширина – 1970 мм

Высота – 1505 мм

Колесная база – 3000 мм

На багажнике Zhuiguang Voyah установлено активное антикрыло, которое обеспечивает дополнительную прижимную силу. Оно может подниматься и опускаться автоматически.

[ + – ] В интерьере Voyah Zhuiguang разместили три больших дисплея

Zhuiguang Voyah оснащен передовыми технологиями. На авто установлены 31 высокопроизводительный датчик, 12 камер, 5-миллиметровые радары, 12 ультразвуковых радаров и два блока высокоточного позиционирования.

В интерьере электрокара разместили три дисплея по 12,3 дюйма каждый, которые объединены вместе. Они поддерживают управление жестами, а также распознавание лица и голоса. Сзади находится еще один 7-дюймовый экран управления, на котором можно настроить звук, обогрев, вентиляцию, окружающее освещение и другие функции.

[ + – ] Для пассажиров предусмотрен отдельный экран управления

Будущих владельцев порадуют мощная аудиосистема с 14 динамиками, панорамный люк, функции обогрева, вентиляции и массажа для всех сидений, которые доступны в базовой комплектации.

Zhuiguang Voyah будет оснащаться системой полного привода с двумя электромоторами. Передний двигатель имеет мощность 218 л.с., а задний – 292 л.с. Вместе силовая установка выдает 510 л.с. и максимальный крутящий момент 730 Нм.

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Максимальная скорость электроседана составляет 210 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,8 с.

Voyah предложит модель с двумя аккумуляторными блоками на 86 кВтч и 109 кВтч. Максимальный запас хода составит 580 км и 730 км соответственно. Сверхбыстрая зарядка позволит обеспечить запас хода до 230 км всего за 10 минут.

[ + – ] Запас хода седана составляет от 580 до 730 км

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