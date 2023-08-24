У Китаї показали перший у світі електрокар з інноваційною твердотільною батареєю (фото)

Твердотільна батарея в Dongfeng Nammi 01 дає змогу швидше заряджати електромобіль. Вона безпечніша і довговічніша, ніж літій-іонні акумулятори.

Related video

У Китаї представили новий Dongfeng Nammi 01. Бюджетний електромобіль надійде в продаж у четвертому кварталі нинішнього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Dongfeng Nammi 01 — компактний хетчбек В-класу з виразним дизайном. У нього короткі звіси кузова і "ширяючий" дах, а фари з'єднані тоненькою діодною смугою. Стандартними є 17-дюймові легкосплавні диски.

Китайський електромобіль першим у світі отримав твердотільні акумулятори Фото: CarNewsChina

Салон Dongfeng Nammi 01 оздоблено штучною шкірою з діагональною прострочкою. Китайський електромобіль отримав невеликий цифровий щиток приладів і великий тачскрін мультимедіа. Перелік опцій охоплює бездротову зарядку для смартфонів, паркувальний автопілот і систему автоматичного гальмування.

Новий Dongfeng Nammi 01 оснащений 163-сильним електромотором на передній осі. Однак головна його родзинка — нова твердотільна батарея.

Електрокар заряджається дуже швидко Фото: CarNewsChina

Dongfeng Nammi 01 стане першим у світі серійним електрокаром, який отримав твердотільні акумулятори. Нову технологію розробляють Toyota, Nissan, Hyundai, Honda, BMW, але Dongfeng вдалося випередити їх.

Важливо

Малюк кольору хакі: Opel створив 2,4-метровий військовий електромобіль (фото)

Поки що характеристики Dongfeng Nammi 01 тримають у таємниці, відомо лише, що за 8 хвилин зарядки у швидкому режимі можна буде поповнити запас ходу на 200 км.

Нові батареї наповнені твердим (а не рідким електролітом) великої щільності. У Dongfeng він створений на основі соди.

Салон оздоблений штучною шкірою

Твердотільні батареї мають більшу щільність, що дає можливість збільшити запас ходу електрокарів. Вони швидше заряджаються, безпечніші та довговічніші, ніж літій-іонні акумулятори.

Раніше Фокус розповідав про 1000-сильного електричного конкурента Hummer від Dongfeng.

Також ми писали про новий електромобіль Chery QQ за 4100 доларів.