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У Китаї показали перший у світі електрокар з інноваційною твердотільною батареєю (фото)

Dongfeng Nammi 01, Nammi 01, китайський електромобіль, твердотільна батарея
Фото: CarNewsChina | Dongfeng Nammi 01 надійде в продаж до кінця року

Твердотільна батарея в Dongfeng Nammi 01 дає змогу швидше заряджати електромобіль. Вона безпечніша і довговічніша, ніж літій-іонні акумулятори.

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У Китаї представили новий Dongfeng Nammi 01. Бюджетний електромобіль надійде в продаж у четвертому кварталі нинішнього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Dongfeng Nammi 01 — компактний хетчбек В-класу з виразним дизайном. У нього короткі звіси кузова і "ширяючий" дах, а фари з'єднані тоненькою діодною смугою. Стандартними є 17-дюймові легкосплавні диски.

Dongfeng Nammi 01, Nammi 01, китайський електромобіль, твердотільна батарея Fullscreen
Китайський електромобіль першим у світі отримав твердотільні акумулятори
Фото: CarNewsChina

Салон Dongfeng Nammi 01 оздоблено штучною шкірою з діагональною прострочкою. Китайський електромобіль отримав невеликий цифровий щиток приладів і великий тачскрін мультимедіа. Перелік опцій охоплює бездротову зарядку для смартфонів, паркувальний автопілот і систему автоматичного гальмування.

Новий Dongfeng Nammi 01 оснащений 163-сильним електромотором на передній осі. Однак головна його родзинка — нова твердотільна батарея.

Dongfeng Nammi 01, Nammi 01, китайський електромобіль, твердотільна батарея Fullscreen
Електрокар заряджається дуже швидко
Фото: CarNewsChina

Dongfeng Nammi 01 стане першим у світі серійним електрокаром, який отримав твердотільні акумулятори. Нову технологію розробляють Toyota, Nissan, Hyundai, Honda, BMW, але Dongfeng вдалося випередити їх.

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Поки що характеристики Dongfeng Nammi 01 тримають у таємниці, відомо лише, що за 8 хвилин зарядки у швидкому режимі можна буде поповнити запас ходу на 200 км.

Нові батареї наповнені твердим (а не рідким електролітом) великої щільності. У Dongfeng він створений на основі соди.

Dongfeng Nammi 01, Nammi 01, китайський електромобіль, твердотільна батарея Fullscreen
Салон оздоблений штучною шкірою

Твердотільні батареї мають більшу щільність, що дає можливість збільшити запас ходу електрокарів. Вони швидше заряджаються, безпечніші та довговічніші, ніж літій-іонні акумулятори.

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