Малюк кольору хакі: Opel створив 2,4-метровий військовий електромобіль (фото)

Новий Opel Rocks-e поступив на службу в армію Нідерландів. Компактний електромобіль пофарбували в колір хакі і допрацювали.

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Електромобіль Opel Rocks-e отримав нестандартну модифікацію. Маленьке міське авто надійшло на службу до збройних сил Нідерландів. Про це розповів у Linekdin офіцер нідерландської армії.

Для армійських потреб закупили п'ять Opel Rocks-e. Три з них обслуговуватимуть Королівські військово-повітряні сили Нідерландів. Як відомо, саме їм належать винищувачі F-16, які будуть передані Україні.

Opel Rocks-e поруч із водневим Hyundai Nexo

Очікується, що нові Opel Rocks-e використовуватимуть для швидкого доставлення персоналу, невеликих вантажів або документів територією бази. Примітно, що це не перші електрокари в армії Нідерландів — раніше було закуплено кросовери Hyundai Nexo з водневими паливними комірками.

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Візуально військові електромобілі Opel Rocks-e відрізняються від стандартної моделі тільки забарвленням кольору хакі. Перелік доопрацювань не розкривають: за попередніми даними, доопрацьовано світлотехніку авто і встановлено апаратуру зв'язку.

Нагадаємо, що електромобіль Opel Rocks-e — брат-близнюк Citroen Ami, який нещодавно побував на тесті Фокуса. Мініатюрне 2,4-метрове авто важить лише 485 кг.

Збройні сили Нідерландів придбали п'ять Opel Rocks-e

Новий Opel Rocks-e оснащений 8-сильним мотором і батареєю на 5,5 кВт∙год. Він розвиває 45 км/год і може проїхати 75 км без підзарядки. У низці країн Європи для керування настільки малопотужним транспортним засобом не потрібні водійські права.

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