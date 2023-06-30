Повернення до витоків: електромобіль Hummer отримає військову версію (фото)

Військовий електромобіль Hummer отримає 1000-сильну установку і велику батарею, а його запас ходу перевищить 480 км. Позашляховик зможе перевозити до шести бійців.

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Електромобіль Hummer, як і його знаменитий попередник, отримає спеціальну військову версію. Розробка позашляховика вже ведеться підрозділом GM Defence і на офіційному його сайті з'явилися перші його фото.

Новий проект назвали EMCV (Electric Military Concept Vehicle — "Електричний військовий концептуальний транспортний засіб"). З'ясувалося, що розробка позашляховика ведеться вже два роки. Раніше стало відомо, що американська армія активно тестувала електромобілі GMC Hummer EV.

У GMC Hummer EV запозичили топову 1000-сильну установку Фото: General Motors

Новий Hummer для армії не буде прямим спадкоємцем HMMWV (військової версії Hummer H1), його концепція дещо інша. Позашляховик легший і маневреніший, а електрична установка робить його пристосованим і для прихованого пересування.

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Військовий електромобіль Hummer не має спільних кузовних панелей із "цивільним" позашляховиком, у нього навіть немає даху та дверей. Натомість він став шестимісним — на першому та другому рядах встановили по три крісла. Крім того, з'явилося кріплення для різних типів озброєнь.

Електрична установка GMC Hummer EV залишилася без змін: авто оснащене двома моторами загальною потужністю 1000 к. с. і батареєю на 212 кВт∙год.

Запас ходу електрокара перевищить 480 км Фото: General Motors

Запас ходу не називають, але відомо, що він перевищить 480 км. Також розглядається можливість встановлення 16-сильного дизель-генератора, що виробляє електроенергію для моторів.

Електромобіль Hummer зможе рухатися боком і робити "танковий розворот" на місці. Крім того, на військовій версії відмовилися від пневмопідвіски і встановили посилені амортизатори та 37-дюймові позашляхові шини. Бампери авто скошені знизу для поліпшення кутів в'їзду і з'їзду.

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