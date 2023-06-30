Возвращение к истокам: электромобиль Hummer получит военную версию (фото)
Военный электромобиль Hummer получит 1000-сильную установку и большую батарею, а его запас хода превысит 480 км. Внедорожник сможет перевозить до шести бойцов.
Электромобиль Hummer, как и его знаменитый предшественника, получит специальную военную версию. Разработка внедорожника уже ведется подразделением GM Defence и на официальном его сайте появились первые его фото.
Новый проект назвали EMCV (Electric Military Concept Vehicle – "Электрическое военное концептуальное транспортное средство"). Выяснилось, что разработка внедорожника ведется уже два года. Ранее стало известно, что американская армия активно тестировала электромобили GMC Hummer EV.
Новый Hummer для армии не будет прямым наследником HMMWV (военной версии Hummer H1), его концепция несколько иная. Внедорожник более легкий и маневренный, а электрическая установка делает его приспособленным и для скрытного передвижения.
Военный электромобиль Hummer не имеет общих кузовных панелей с "гражданским" внедорожником, у него даже нет крыши и дверей. Зато он стал шестиместным – на первом и втором рядах установили по три кресла. Кроме того, появилось крепления для различных типов вооружений.
Электрическая установка GMC Hummer EV осталась без изменений: авто оснащено двумя моторами общей мощностью 1000 л. с. и батареей на 212 кВт∙ч.
Запас хода не называют, но известно, что он превысит 480 км. Также рассматривается возможность установки 16-сильного дизель-генератора, вырабатывающего электроэнергию для моторов.
Электромобиль Hummer сможет двигаться боком и делать "танковый разворот" на месте. Кроме того, на военной версии отказались от пневмоподвески и установили усиленные амортизаторы и 37-дюймовые внедорожные шины. Бамперы авто скошены снизу для улучшения углов въезда и съезда.
Ранее Фокус сообщал, что General Motors показали недорогого соперника Tesla с запасом хода 600 км.
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