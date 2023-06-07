В Украине появились дешевые электрокроссоверы Chevrolet с запасом хода свыше 500 км (фото)

Новый Chevrolet Menlo получил 170-сильный мотор и батарею на 61,1 кВт∙ч. Недорогой электрокроссовер стоимостью от 24 000 долларов доступен в богатых комплектациях.

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На украинском рынке появились электромобили Chevrolet Menlo. Один такой кроссовер сфотографировали в Киеве – снимки появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый Chevrolet Menlo — весьма дешевая модель, стоимость которой на украинском рынке начинается с 24-25 тысяч долларов и даже топовые богато оснащенные версии стоят 31-32 тыс. долларов. Кроссовер Chevrolet поставляют в нашу страну из Китая, ведь именно там на совместном предприятии General Motors и SAIC налажена сборка этих авто.

Электромобиль Chevrolet Menlo – 4,6-метровый кроссовер со сдержанным дизайном. У авто длинный капот и мускулистые расширенные крылья.

Салон Chevrolet Menlo отделан тканью и кожей. У авто виртуальная панель приборов и большой 10,1-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 433-1077 л.

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Бюджетный электрокроссовер Chevrolet Menlo довольно богато оснащен. В топовой версии есть панорамная крыша, камеры кругового обзора, функция доступа в салон со смартфона, парковочный автопилот. Также обязательными для всех Menlo являются системы автоматического торможения, контроля разметки и "слепых" зон.

В салоне установлены виртуальный щиток приборов и большйо тачскрин Фото: General Motors

Новый Chevrolet Menlo оснащен 170-сильным мотором на передней оси и батареей на 61,1 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 9,6 с и развивает 170 км/ч, а его запас хода составляет 518 км.

Также в Украину завозят и подержанные электромобили Chevrolet Menlo, выпущенные до 2022 года. У них мотор 150-сильный, а емкость батареи – 52,5 кВт∙ч. Запас хода – 410 км.

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