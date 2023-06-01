В Украине презентовали новый электромобиль LUAZ: подробности и цены (фото)

Новый LUAZ имеет грузоподъемность до 1000 кг, а запас хода в самой "дальнобойной" версии составляет 300 км. Оснащение пикапа включает мультимедийную систему и камеру заднего вида.

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В Киеве на выставке Com Auto Trans состоялась презентация нового LUAZ. Знаменитую украинскую модель решили возродить в формате компактного электрического пикапа. Об этом сообщает "Автоцентр".

Пикап предложен в двухдверной и четырехдверной версиях Фото: autocentre.ua

Новый LUAZ позиционируют как преемника знаменитых ЛуАЗ 70-х и 80-х, хотя к Луцкому автозаводу компания не имеет отношения. Пикап построен вокруг кузова китайской компании Hebei Kaiyun Motors, но есть в нем и украинские компоненты – рама, сидения, стекла и батарея.

Украинский электромобиль LUAZ – характеристики и подробности

Пикап LUAZ будет доступен в двухдверной версии "Фермер" и четырехдверном варианте "Сити".

Запас хода электрокара составляет от 100 до 300 км Фото: autocentre.ua

Размеры LUAZ:

Длина – 3475 мм;

ширина – 1375 мм;

высота – 1550 мм;

колесная база – 2315 мм;

масса – 510 кг.

Комплектация включает мультимедийную систему и камеру заднего вида Фото: autocentre.ua

В салоне установили цифровой щиток приборов и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем. Кроме того, электромобиль ЛуАЗ получил камеру заднего вида.

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На задней оси установлен электромотор на 5 кВт (6,8 л. с.). Новый ЛуАЗ относится к категории L7e, то есть его максимальная скорость ограничена на 50 км/ч. Позже должна появиться полноприводная версия.

Кузов авто поставляют из Китая, но в конструкции есть и украинские элементы Фото: autocentre.ua

Батарея емкостью 6,14 кВт∙ч позволяет проехать 100 км без подзарядки. Таких модулей можно установить до трех, что увеличит запас хода до 300 км.

Стартовая цена LUAZ составляет 190 000 гривен, но за эти деньги украинский электрокар продается без батареи (ее можно купить по цене в 45 000 гривен за блок или взять в аренду).

Ранее Фокус сообщал, что на этой же выставке презентовали украинский грузовой электромобиль "Карпаты". Его готовят к серийному производству.

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