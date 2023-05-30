В Украине разработали и готовят к производству недорогой электрический грузовик (фото)

"Карпаты" — легкий коммерческий электрокар грузоподъемностью 1,4 тонны. Запас хода грузовика составит от 200 до 300 км, в зависимости от версии.

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В Украине разработан коммерческий электромобиль "Карпаты". Презентация модели состоялась в Киеве на выставке Com Auto Trans. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Грузоподъемность электрокара составляет 1,4 тонны Фото: Auto-consulting

Легкий электрический грузовик "Карпаты" спроектирован на предприятии "Стрый Авто" из Львовской области, которое известно своими автобусами. 75% авто, включая раму, кабину и грузовой кузов автомобиля полностью разработаны украинскими конструкторами.

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"Карпаты" — небольшой двухместный грузовик с трехместной пластиковой кабиной. Сдержанный угловатый дизайн с круглыми фарами не является остаточным и еще может измениться.

Запас хода грузовика достигает 200-300 км Фото: Auto-consulting

Грузоподъемность электрокара составляет 1,4 тонны. Итальянский электромотор мощностью 27 л. с. расположен на задней оси и позволяет развить 68 км/ч. Запас хода электромобиля составит от 200 до 300 км, в зависимости от версии.

Украинский электромобиль "Карпаты" пока можно считать прототипом и он проходит испытания, однако его планируют запустить в производство на предприятии в Стрые. В перспективе там собираются достичь 100% локализации.

Примечательно, что это не единственная подобная разработка в Украине. Ранее грузовой электромобиль CoolOn создали в Кривом Роге и начали его испытания.

Также Фокус рассказывал про новый ЛуАЗ, который планируют возродить в формате электрокара.