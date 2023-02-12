В Германии обнаружили уникальный электромобиль ЗАЗ "Таврия" (фото)

Электромобиль "Таврия" планировали выпускать серийно и продавать на европейском рынке. Хэтчбек оснащали моторами мощностью от 16 до 35 л. с.

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В Германии ездит нестандартная "Таврия" 1996 года. Хэтчбек является электрическим, причем разработали его на Запорожском автозаводе. Об этом сообщает сайт Hyser.

[ + – ] Несколько прототипов модели попали в Европу

Этот автомобиль — один из немногих сохранившихся до наших дней ЗАЗ-1109 "Таврия-Электро". Владелец привел машину в порядок и эксплуатирует ее.

Электромобиль "Таврия" разработали в 1991 году и всерьез планировали выпускать. Ключевым рынком должна была стать Европа. Несколько прототипов отправили за рубеж и собирались продавать в сети дилера Deutsche Lada.

[ + – ] Электромобиль оснащен 16-сильным мотором

Конкретно это авто приехало в Германию как стандартная "Таврия" и уже в Дрездене было переоборудовано в электрокар. Хэтчбек оснастили 16-сильным мотором, позволявшим развивать скорость 80 км/ч. Свинцовые аккумуляторы обеспечили запас хода до 80 км.

[ + – ] Брошюра ЗАЗ-1109 "Таврия-Электро"

Примечательно, что позже в Запорожье создали улучшенные версии "Таврия-Электро" мощностью 25-35 л. с. Они развивали 90-100 км/ч, а новые батареи увеличили запас хода до 130-140 км.

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Однако электромобили ЗАЗ оказались слишком дорогие — их оценили в 31 тыс. марок, то есть дороже Volkswagen Golf. Хотя модель заинтересовала публику и экспертов, спросом она не пользовалась, поэтому ее массовое производство не наладили.

[ + – ] Свинцовые аккумуляторы обеспечивают запас хода до 80 км

Примечательно, что первые электрокары ЗАЗ создали еще полвека назад — такая версия изначально появилась у "Запорожца" ЗАЗ-968.

Также Фокус рассказывал про самодельный электромобиль "Запорожец". Он разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с.