В интернете показали уникальный 50-летний электромобиль "Запорожец" (фото)

Электрокар ЗАЗ-968 1973 года разгонялся до 60 км/ч всего за 8 секунд. Свинцовые батареи позволяли проехать 100 км без подзарядки.

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Электромобили в Украине разрабатывают уже не одно десятилетие. Первый легковой электрокар создали на базе ЗАЗ-968 и он празднует свое 50-летие. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Электромобиль ЗАЗ-968 построили в 1973 году в Запорожском машиностроительном институте – там существует отдельная кафедра электрических машин. С виду он ничем не отличался от стандартного "Запорожца".

[ + – ] Вместо бензинового двигателя установили электромотор на 4 кВт

Вместо 1,2-литрового бензинового двигателя установили электромотор ДК-908 мощностью 5,4 л. с. (4 кВт). Электрический "Запорожец" развивал всего 60 км/ч, но зато разгонялся до максимальной скорости всего за 8 секунд.

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Электромотор дополнили инновационной системой управления с импульсным преобразователем, позволявшей плавно изменять режимы работы. Также электрокар ЗАЗ-968 получил систему рекуперации тормозной энергии.

[ + – ] Запас хода электрокара составил 100 км

Свинцовые аккумуляторы обеспечили запас хода в 100 км, но оказались слишком тяжелыми – 400 кг. Именно по этой причине электромобиль "Запорожец" остался прототипом и развитие модель не получила. Тем не менее, в 1974 году авто даже получило серебряную медаль на ВДНХ.

Развитие электромобилей в Запорожье продолжили. Позже "зеленая" версия появилась и у "Таврии", причем ее планировали выпускать для Европы.

Ранее Фокус рассказывал про современный электрокар "Запорожец". Он разгоняется до 100 км/ч всего за 3,7 с.

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