Кабриолет, спорткар и электромобиль: самые редкие и необычные модификации "Таврии" (фото)

На базе ЗАЗ-1102 разработано немало интересных моделей — практичные пикапы и универсал, электромобиль и даже гоночные авто. Большинство из них так и остались прототипами.

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Трудно поверить, но ЗАЗ-1102 "Таврия" уже отпраздновал свое 35-летие. У бюджетной модели оказалась сложная судьба — первые ее прототипы были готовы еще в 70-х, но авто долго не разрешали запустить в производство. К тому же, в Запорожье создали целое семейство модификаций ЗАЗ-1102, большинство из которых так и не стали серийными. Фокус выбрал самые интересные и малоизвестные версии "Таврии".

Семейная "Таврия"

[ + – ] У "Таврии" была и пятидверная версия

Изначально планировался и удлиненный пятидверный хэтчбек "Таврия", однако со временем разработку этой версии прекратили, отдав предпочтение более практичному лифтбэку ЗАЗ-1103 "Славута".

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Универсал ЗАЗ

[ + – ] Универсалу "Таврия" подняли крышу для увеличения внутреннего пространства

В линейке модели был пятидверный универсал ЗАЗ-1105 "Дана", однако разработали и трехдверную версию с высокой крышей. Она была просторнее и обладала большим багажником.

Кабриолет "Таврия"

[ + – ] Всего выпустили лишь три кабриолета "Таврия-Ландоле"

Таких кабриолетов "Таврия-Ландоле" в научно-техническом центре "ЗАЗ-Автотехника" выпустили только два или три. Над передними сиденьями установили съемную пластиковую крышу, а над задними — сдвижную тканевую.

В начале 90-х авто отправили на тесты в Грецию. Вскоре один кабриолет ЗАЗ вернулся в Украину и в последние годы его демонстрировали на автофестивале OldCarLand. Второй экземпляр недавно обнаружили в Македонии.

Пикапы ЗАЗ

[ + – ] Пикап ЗАЗ-1106 сохранился до наших дней

Помимо стандартного пикапа "Таврия", в НТЦ "ЗАЗ-Автотехника" были разработаны еще две интересные версии. Утилитарный ЗАЗ-1106 отличался удлиненной кабиной и грузовым кузовом. Всего выпустили несколько таких машин, причем часть из них были самосвалами. Один ЗАЗ-1106 можно встретить в Киеве.

[ + – ] Еще один пикап ЗАЗ создали для любителей активного отдыха

Второй вариант пикапа построили на базе стандартного хэтчбека и позиционировали как авто для активного отдыха. Ему увеличили клиренс и добавили стальные дуги, а под капот установили 1,3-литровый 64-сильный мотор.

Электромобиль "Таврия"

[ + – ] "Таврия-Электро" могла появиться в Европе

Электромобили в Запорожье разрабатывали с начала 70-х. ЗАЗ-1109 "Таврия-Электро" всерьез готовили к серийному производству. Модель оценили в $8000, а основным рынком для нее должна была стать Европа. Электрокар "Таврия" оснащали моторами мощностью 25-35 л. с., позволявшими развивать 90-100 км/ч. Свинцовые батареи обеспечивали запас хода 130-140 км. К слову, в наши дни подготовили современные электромобили "Таврия", причем их даже выпускают под заказ.

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"Таврия-Купе"

[ + – ] Купе "Таврия" создали в 2014 году в Кременчуге

Двухместное купе "Таврия" разработали в 2014 году — уже после прекращения выпуска ЗАЗ-1102. Спроектировали его не в Запорожье, а на кременчугском предприятии "Вепр". Авто планировали выпускать мелкими сериями и продавать за $5000.

У авто оригинальная задняя часть с багажником и сдвоенным стеклом. В салоне установлены спортивные кресла и руль. Купе оснастили 1,6-литровым мотором ВАЗ-21114 с увеличенной до 160 л. с. мощностью, а максимальная скорость составила 200 км/ч.

Гоночные "Таврии"

[ + – ] "Таврия-ЭРФ" была построена в Эстонии

Не все знают, что у ЗАЗ-1102 было сразу две раллийные модификации. В Эстонии создали заднемоторную "Таврия-ЭРФ" с расширенными пластиковыми крыльями. Двигатель ВАЗ-2106 установили за сиденьями и дополнили итальянскими карбюраторами Weber. Мощность выросла до 140 л. с. и автомобилю весом 800 кг ее вполне хватало.

[ + – ] Полноприводная "Таврия-Апельсин"

Еще более экстремальным стал спорткар "Таврия-Апельсин" — он не только заднемоторный, но и полноприводной. К тому же, авто оснастили 180-сильным турбомотором, позволявшим развивать 210 км/ч. Большинство кузовных панелей авто заменили, а сзади установили огромное антикрыло.

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