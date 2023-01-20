Кабріолет, спорткар та електромобіль: найрідкісніші та незвичайні модифікації "Таврії" (фото)

На базі ЗАЗ-1102 розроблено чимало цікавих моделей — практичні пікапи та універсал, електромобіль та навіть гоночні авто. Більшість із них так і залишилися прототипами.

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Важко повірити, але ЗАЗ-1102 "Таврія" відсвяткував своє 35-річчя. У бюджетної моделі виявилася складна доля — перші її прототипи були готові ще в 70-ті, але авто довго не дозволяли запустити у виробництво. До того ж у Запоріжжі створили цілу родину модифікацій ЗАЗ-1102, більшість з яких так і не стали серійними. Фокус обрав найцікавіші та маловідомі версії "Таврії".

Сімейна "Таврія"

[ + – ] У "Таврії" була і п'ятидверна версія

Спочатку планувався і подовжений п'ятидверний хетчбек "Таврія", проте згодом розробку цієї версії припинили, віддавши перевагу більш практичному ліфтбеку ЗАЗ-1103 "Славута".

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Універсал ЗАЗ

[ + – ] Універсалу "Таврія" підняли дах для збільшення внутрішнього простору

У лінійці моделі був п'ятидверний універсал ЗАЗ-1105 Дана, проте розробили і тридверну версію з високим дахом. Вона була просторіша і мала великий багажник.

Кабріолет "Таврія"

[ + – ] Усього випустили лише три кабріолети "Таврія-Ландоле"

Таких кабріолетів "Таврія-Ландоле" у науково-технічному центрі "ЗАЗ-Автотехніка" випустили лише два чи три. Над передніми сидіннями встановили знімний пластиковий дах, а над задніми зсувний тканинний.

На початку 90-х авто відправили на тести до Греції. Незабаром один кабріолет ЗАЗ повернувся до України та останніми роками його демонстрували на автофестивалі OldCarLand. Другий екземпляр нещодавно виявили у Македонії.

Пікапи ЗАЗ

[ + – ] Пікап ЗАЗ-1106 зберігся до сьогодення

Крім стандартного пікапа "Таврія", у НТЦ "ЗАЗ-Автотехніка" було розроблено ще дві цікаві версії. Утилітарний ЗАЗ-1106 відрізнявся подовженою кабіною та вантажним кузовом. Усього випустили кілька таких машин, причому частина з них була самоскидами. Один ЗАЗ-1106 можна зустріти у Києві.

[ + – ] Ще один пікап ЗАЗ створили для любителів активного відпочинку

Другий варіант пікапа побудували на базі стандартного хетчбека і позиціонували як авто для активного відпочинку. Йому збільшили кліренс і додали сталеві дуги, а під капот встановили 1,3-літровий 64-сильний двигун.

Електромобіль "Таврія"

[ + – ] "Таврія-Електро" могла з'явитися у Європі

Електромобілі у Запоріжжі розробляли з початку 70-х. ЗАЗ-1109 "Таврія-Електро" всерйоз готували до серійного виробництва. Модель оцінили у $8000, а основним ринком для неї мала стати Європа. Електрокар "Таврія" оснащували двигунами потужністю 25-35 к. с., що дозволяло розвивати 90-100 км/год. Свинцеві батареї забезпечували запас ходу 130-140 км. До речі, у наші дні підготували сучасні електромобілі "Таврія", причому їх навіть випускають на замовлення.

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"Таврія-Купе"

[ + – ] Купе "Таврія" створили у 2014 році в Кременчуці

Двомісне купе "Таврія" розробили 2014 року — вже після припинення випуску ЗАЗ-1102. Спроєктували його не у Запоріжжі, а на кременчуцькому підприємстві "Вепр". Авто планували випускати дрібними серіями та продавати за $5000.

У авто оригінальна задня частина з багажником та подвоєним склом. У салоні встановлені спортивні крісла та кермо. Купе оснастили 1,6-літровим двигуном ВАЗ-21114 зі збільшеною до 160 к. с. потужністю, а максимальна швидкість становила 200 км/год.

Гоночні "Таврії"

[ + – ] "Таврія-ЕРФ" була побудована в Естонії

Не всі знають, що ЗАЗ-1102 мав відразу дві ралійні модифікації. В Естонії створили задньомоторну "Таврію-ЕРФ" з розширеними пластиковими крилами. Двигун ВАЗ-2106 встановили за сидіннями та доповнили італійськими карбюраторами Weber. Потужність зросла до 140 к. с. та автомобілю вагою 800 кг її цілком вистачало.

[ + – ] Повнопривідна "Таврія-Апельсин"

Ще екстремальнішим став спорткар "Таврія-Апельсин" — він не тільки задньомоторний, але і повнопривідний. До того ж, автомобіль оснастили 180-сильним турбомотором, що дозволяв розвивати 210 км/год. Більшість кузовних панелей авто замінили, а ззаду встановили величезне антикрило.

Раніше Фокус розповідав про рідкісний позашляховик ЛуАЗ-1301. Загалом на початку 2000-х випущено лише 43 таких авто.

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