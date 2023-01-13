Яким був перший український електромобіль: його створили 75 років тому (фото)

Перший український електрокар випускали на Львівському автобусному заводі понад 70 років тому. Фургон використовувався для перевезення пошти.

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Електромобілі в Україні розробляють не одне десятиліття. Електричні моделі створювали у 70-х та 80-х на ЗАЗі, а перший український електрокар почали розробляти ще 1947 року. То був ЛАЗ-750, причому його навіть випускали малими партіями. Історію електрокара розповіли на сайті LAZ Legend.

[ + – ] Кузов ЛАЗ-750 виконали із дерева

Електромобіль ЛАЗ-750 розробили спільно Львівський автобусний завод та науково-дослідний інститут НАМІ. То був невеликий фургон для розвезення пошти. Після випробувань у квітні 1949 року стартувало виробництво моделі.

[ + – ] Електрокар випускали серійно з 1949 до 1951 року

Для полегшення конструкції кузова ЛАЗ-750 виконали з дерева. Вантажопідйомність фургона становила 500 кг. Електродвигун потужністю 4 к. с. дозволяв розвивати швидкість до 30 км/год, а свинцеві акумулятори забезпечували запас ходу 50-60 км.

[ + – ] Українські електромобілі оснащували свинцевими та залізо-нікелевими батареями

Всього до 1951 випустили близько 20 ЛАЗ-750 і вони використовувалися для розвезення пошти в Ленінграді. Пізніше з'явився вдосконалений варіант ЛАЗ-751 з двигуном на 8 к. с. Його вантажопідйомність зросла до 1,5 тонн, максимальна швидкість досягла 35 км/год, а запас ходу зріс до 60-70 км. Також низка автобусів пізніше оснастили залізо-нікелевими батареями — вони могли проїжджати 140-160 км без підзарядки.

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Проте українські електромобілі виявилися надто дорогими у виробництві. Собівартість компактного фургона була вищою, ніж у вантажівки ГАЗ-51 вантажопідйомністю 2,5 тонни.

[ + – ] Фургони використовувалися для перевезення пошти

Оскільки електромобілі ЛАЗ були дерев'яними, конструкція виявилася недовговічною. Усі фургони були списані та утилізовані і до наших днів не збереглося жодного екземпляру першого українського електрокара.

Раніше Фокус розповідав про перший український автобус. Його створили 100 років тому.

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