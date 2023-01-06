В інтернеті показали маловідомий 60-річний мінівен українського виробництва (фото)

ЛАРЗ-977 виробляли на Луганському автоскладальному заводі та всього випустили 400 мінівенів. Модель побудована на шасі "Волги" ГАЗ-21 та оснащена 75-сильним мотором.

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В інтернеті з'явилися фотографії дуже рідкісного ЛАРЗ-977. Мало хто знає, що цей мікроавтобус випускали у 60-х роках в Україні. Про це повідомляє сайт "Твоя машина".

[ + – ] ЛАРЗ-977 випускали на Луганському автоскладальному заводі

Автобус дуже нагадує класичний РАФ-977 "Латвія", що не дивно — це українська версія ризької моделі. Її виробництво налагодили на Луганському автоскладальному заводі, й лише 1962-1963 роках випустили близько 400 таких мінівенів.

[ + – ] Усього випустили близько 400 ЛАРЗ-977

Від РАФ-977 український автобус відрізняється дизайном решітки радіатора, причому існувало кілька її варіантів. ЛАРЗ-977 використовували транспортні підприємства та міліція.

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ЛАРЗ-977 — 4,9-метровий мінівен на шасі "Волги" ГАЗ-21. Його випускали у вантажному варіанті та пасажирських версіях на 9-11 місць. Мікроавтобус оснащений 2,4-літровим 75-сильним двигуном та 3-ступінчастою механічною КПП, а його максимальна швидкість становить 115 км/год.

[ + – ] ЛАРЗ-977 мав і міліцейську версію

До речі, ЛАРЗ-977 — не перший український мікроавтобус. Такий транспорт у нашій країні випускали ще 100 років тому.

Раніше Фокус розповідав про унікальний український квадроцикл. Його випускали на Харківському заводі імені В. О. Малишева.

Також ми писали, що в Україні 90 років тому випускали автомобілі Ford.