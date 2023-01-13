Каким был первый украинский электромобиль: его создали 75 лет назад (фото)

Первый украинский электрокар выпускали на Львовском автобусном заводе более 70 лет назад. Фургон использовался для перевозки почты.

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Электромобили в Украине разрабатывают уже не одно десятилетие. Электрические модели создавали в 70-х и 80-х на ЗАЗе, а первый украинский электрокар начали разрабатывать еще в 1947 году. Это был ЛАЗ-750, причем его даже выпускали малыми партиями. Историю электрокара рассказали на сайте LAZ Legend.

[ + – ] Кузов ЛАЗ-750 выполнили из дерева

Электромобиль ЛАЗ-750 разработали совместно Львовский автобусный завод и научно-исследовательский институт НАМИ. Это был небольшой фургон для развозки почты. После испытаний в апреле 1949 года стартовало производство модели.

[ + – ] Электрокар выпускали серийно с 1949 по 1951 годы

Для облегчения конструкции кузов ЛАЗ-750 выполнили из дерева. Грузоподъемность фургона составила 500 кг. Электромотор мощностью 4 л. с. позволял развивать скорость до 30 км/ч, а свинцовые аккумуляторы обеспечивали запас хода в 50-60 км.

[ + – ] Украинские электромобили оснащали свинцовыми и железо-никелевыми батареями

Всего до 1951 года выпустили около 20 ЛАЗ-750 и они использовались для развозки почты в Ленинграде. Позже появился усовершенствованный вариант ЛАЗ-751 с мотором на 8 л. с. Его грузоподъемность выросла до 1,5 тонны, максимальная скорость достигла 35 км/ч, а запас хода вырос до 60-70 км. Также ряд автобусов позже оснастили железо-никелевыми батареями — они могли проезжать 140-160 км без подзарядки.

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Однако украинские электромобили оказались слишком дорогие в производстве. Себестоимость компактного фургона была выше, чем у грузовика ГАЗ-51 грузоподъемностью в 2,5 тонны.

[ + – ] Фургоны использовались для перевозки почты

Поскольку электромобили ЛАЗ были деревянными, то конструкция оказалась недолговечной. Все фургоны были списаны и утилизированы и до наших дней не сохранилось ни одного экземпляра первого украинского электрокара.

Ранее Фокус рассказывал про первый украинский автобус. Его создали 100 лет назад.

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