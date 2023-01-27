В інтернеті показали унікальний 50-річний електромобіль "Запорожець" (фото)

Електрокар ЗАЗ-968 1973 розганявся до 60 км/год всього за 8 секунд. Свинцеві батареї дозволяли проїхати 100 км без підзарядки.

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Електромобілі в Україні розробляють не одне десятиліття. Перший легковий електрокар створили на базі ЗАЗ-968, і він святкує своє 50-річчя. Про це повідомляє сайт "ТопЖир".

Електромобіль ЗАЗ-968 збудували в 1973 році у Запорізькому машинобудівному інституті — там існує окрема кафедра електричних машин. На вигляд він нічим не відрізнявся від стандартного "Запорожця".

[ + – ] Замість бензинового двигуна встановили електромотор на 4 кВт

Замість 1,2-літрового бензинового двигуна встановили електродвигун ДК-908 потужністю 5,4 к.с. (4 кВт). Електричний "Запорожець" розвивав лише 60 км/год, зате розганявся до максимальної швидкості всього за 8 секунд.

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Електромотор доповнили інноваційною системою управління імпульсним перетворювачем, що дозволяла плавно змінювати режими роботи. Також електрокар ЗАЗ-968 отримав систему рекуперації гальмівної енергії.

[ + – ] Запас ходу електрокара становив 100 км

Свинцеві акумулятори забезпечили запас ходу в 100 км, але виявилися надто важкими — 400 кг. Саме з цієї причини електромобіль "Запорожець" залишився прототипом, і розвитку модель не отримала. Тим не менш, у 1974 році авто навіть отримало срібну медаль на ВДНГ.

Розвиток електромобілів у Запоріжжі продовжили. Згодом "зелена" версія з'явилася і в "Таврії", до того ж її планували випускати для Європи.

Раніше Фокус розповідав про сучасний електрокар "Запорожець". Він розганяється до 100 км/год лише за 3,7 с.

Також ми писали про перший український вантажний електромобіль ЛАЗ-750 — його виробництво налагодили у Львові ще 75 років тому.