У Німеччині виявили унікальний електромобіль ЗАЗ "Таврія" (фото)

Електромобіль "Таврія" планували випускати серійно та продавати на європейському ринку. Хетчбек оснащували двигунами потужністю від 16 до 35 к.с.

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У Німеччині їздить нестандартна "Таврія" 1996 року. Хетчбек є електричним, до того ж розробили його на Запорізькому автозаводі. Про це повідомляє сайт Hyser.

[ + – ] Декілька прототипів моделі потрапили до Європи

Цей автомобіль — один із небагатьох ЗАЗ-1109 "Таврія-Електро", що збереглися до наших днів. Власник впорядкував машину й експлуатує її.

Електромобіль "Таврія" розробили в 1991 році та всерйоз планували випускати. Ключовим ринком мала стати Європа. Декілька прототипів відправили за кордон і збиралися продавати в мережі дилера Deutsche Lada.

[ + – ] Електромобіль оснащений 16-сильним двигуном

Саме це авто приїхало в Німеччину як стандартна "Таврія" і вже в Дрездені було переобладнане на електрокар. Хетчбек оснастили 16-сильним двигуном, що дозволяв розвивати швидкість 80 км/год. Свинцеві акумулятори забезпечили запас ходу до 80 км.

[ + – ] Брошура ЗАЗ-1109 "Таврія-Електро"

Примітно, що пізніше в Запоріжжі створили покращені версії "Таврія-Електро" потужністю 25-35 к.с. Вони розвивали 90-100 км/год, а нові батареї збільшили запас ходу до 130-140 км.

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Кабріолет, спорткар та електромобіль: найрідкісніші та незвичайні модифікації "Таврії" (фото)

Однак електромобілі ЗАЗ виявилися занадто дорогими — їх оцінили в 31 тис. марок, тобто дорожче за Volkswagen Golf. Хоча модель зацікавила публіку й експертів, попиту вона не мала, тому її масове виробництво не налагодили.

[ + – ] Свинцеві акумулятори забезпечують запас ходу до 80 км

Примітно, що перші електрокари ЗАЗ створили ще пів століття тому — така версія спочатку з'явилася в "Запорожця" ЗАЗ-968.

Також Фокус розповідав про саморобний електромобіль "Запорожець". Він розганяється до 100 км/год за 3,7 с.