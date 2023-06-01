В Україні презентували новий електромобіль LUAZ: подробиці та ціни (фото)

Новий LUAZ має вантажопідйомність до 1000 кг, а запас ходу в "дальнобійній" версії складає 300 км. Оснащення пікапа включає мультимедійну систему та камеру заднього виду.

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У Києві на виставці Com Auto Trans відбулася презентація нового LUAZ. Відому українську модель вирішили відродити у форматі компактного електричного пікапа. Про це повідомляє "Автоцентр".

Пікап запропонований у дводверній та чотиридверній версіях Фото: autocentre.ua

Новий LUAZ позиціонують як наступника знаменитих ЛуАЗ 70-х та 80-х, хоча до Луцького автозаводу компанія не має відношення. Пікап збудований навколо кузова китайської компанії Hebei Kaiyun Motors, але є в ньому й українські компоненти – рама, сидіння, скло та батарея.

Український електромобіль LUAZ – характеристики та подробиці

Пікап LUAZ буде доступний у дводверній версії "Фермер" та чотиридверному варіанті "Сіті".

Запас ходу електрокара становить від 100 до 300 км Фото: autocentre.ua

Розміри LUAZ:

Довжина – 3475 мм;

ширина – 1375 мм;

висота – 1550 мм;

колісна база – 2315 мм;

маса – 510 кг.

Комплектація включає мультимедійну систему та камеру заднього виду Фото: autocentre.ua

У салоні встановили цифровий щиток приладів та мультимедійну систему із сенсорним дисплеєм. Окрім того, електромобіль ЛуАЗ отримав камеру заднього виду.

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На задній осі встановлений електродвигун на 5 кВт (6,8 к. с.). Новий ЛуАЗ відноситься до категорії L7e, тобто його максимальна швидкість обмежена на 50 км/год. Пізніше має з'явитись повнопривідна версія.

Кузов авто постачають із Китаю, але в конструкції є й українські елементи Фото: autocentre.ua

Батарея ємністю 6,14 кВт∙год дозволяє проїхати 100 км без підзарядки. Таких модулів можна встановити до трьох, що збільшить запас ходу до 300 км.

Стартова ціна LUAZ становить 190 000 гривень, але за ці гроші український електрокар продається без батареї (її можна купити за ціною 45 000 гривень за блок або взяти в оренду).

Раніше Фокус повідомляв, що на цій самій виставці презентували український вантажний електромобіль "Карпати". Його готують до серійного виробництва.

Також ми писали, що українець налагодив випуск недорогих електробайків для ЗСУ.