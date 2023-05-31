Fiat відродив знамениту бюджетну модель: керувати автомобілем можна без прав (фото)

Новий Fiat Topolino — мініатюрний двомісний сітікар довжиною 2,4 м. Він стане однією з найдоступніших електричних моделей у Європі.

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Fiat повертає на ринок знаменитий Topolino. Компактна модель буде представлена найближчим часом і стане електричною. Перші подробиці авто розкрили на офіційному сайті Stellantis.

Новий Fiat Topolino стане мініатюрним двомісним сітікаром на базі Citroen Ami. Його довжина сягає близько 2,4 м, а маса становить менше 500 кг.

Електромобіль Fiat Topolino не оснастили дверима, а його дах виконаний зсувним. Передня частина з великими круглими фарами та хромованим бампером виконана в ретростилі.

Оригінальний Fiat Topolino 1936 Фото: Stellantis

Характеристики Fiat Topolino поки що не розкривають. Очікується, що він отримає силову установку від Citroen Ami – 8-сильний двигун і батарею на 5,5 кВт∙год. Французька модель розганяється до 45 км/год і має запас ходу в 70 км.

Новий Fiat Topolino обіцяє бути доступним, адже Citroen Ami коштує лише 7000 євро. Такі малопотужні авто в ряді країн Європи можна керувати без прав.

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Оригінальний Fiat 500 Topolino – відома бюджетна модель, яку випускали з 1936 до 1955 року. Це був один із найдешевших автомобілів на європейському ринку. Назву моделі (у перекладі з італійської Topolino — "мишеня") придумали в народі, і згодом вона стала офіційною.

Раніше Фокус повідомляв, що Fiat відродить ще одну модель минулого року, причому вона буде кросовером.

Також ми писали, що у Citroen Ami з'явилася позашляхова версія.