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Недорогий електрокросовер Fiat із запасом ходу 400 км розсекретили до прем'єри (фото)

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Фото: Motor.es | Fiat 600 відрізняється елегантним дизайном.

Відроджений Fiat 600 став компактним кросовером із елегантним дизайном. Модель запропонують у гібридних та електричних версіях.

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У Турині зняли новий Fiat 600. Папараці зняли компактний кросовер під час рекламної фотосесії. Про це повідомляє сайт Motor.

Знімки дають можливість повністю розглянути зовнішній вигляд Fiat 600. Він виконаний у традиційному стилі італійської марки та авто трохи нагадує оригінальний Fiat 600 1955 року.

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На фото потрапила електрична версія моделі
Фото: Motor.es

Новий Fiat 600 відрізняється елегантним дизайном з плавними лініями кузова та аркоподібним дахом. Круглі фари виконані в дусі електрокара Fiat 500. За розмірами модель трохи компактніша, ніж кросовер Fiat 500X і в лінійці марки буде на сходинку нижче за нього.

Саме цей Fiat 600 також є електричним – про це свідчить блакитний логотип на кришці багажника. Він оснащений силовою установкою, знайомою за іншими моделями концерну Stellantis – Peugeot e-2008, Citroen e-C4 та Jeep Avenger.

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Електромобіль Fiat 600 отримає 156-сильний двигун і батарею ємністю 54 кВт∙год, а його запас ходу складе близько 400 км. Також у лінійці очікуються гібридні версії потужністю 100 та 136 к. с.

Новий Fiat 600 презентують 4 червня, а згодом стартує його виробництво на підприємстві у польському місті Тихи. Там випускають і Jeep Avenger. Електрична версія моделі коштуватиме менше ніж 40 000 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Citroen на прохання клієнтів повернули у продаж свій найдоступніший електрокросовер.

Також ми писали, що General Motors створили недорогого електричного конкурента Suzuki Jimny.