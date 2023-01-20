Fiat готує недорогий компактний кросовер: перші зображення та подробиці

Новий Fiat Tipo кардинально зміниться і стане компактним міським кросовером. У моделі вперше з'явиться електрична версія.

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На Fiat Tipo чекають великі зміни. Нове покоління моделі С-класу з'явиться у 2025 році та стане кросовером. Інформацію підтвердив керівник Fiat Олів'є Франсуа британському виданню Auto Express.

Концепція моделі не зміниться — це буде доступне сімейне авто. Модель стане "глобальною", тобто продаватиметься не тільки в Європі, а й у Південній Америці та деяких азіатських країнах. СЕО Fiat пояснив, що таке рішення дозволить заощадити кошти та зробити компанію більш прибутковою.

[ + – ] Нову модель планують продавати не лише в Європі, а й в Азії та Латинській Америці Фото: Auto Express

Нинішній Fiat Tipo випускають у Туреччині й він запропонований у трьох кузовних версіях — седан, хетчбек та універсал. На зміну їм прийде один-єдиний варіант — кросовер. На думку Олів'є Франсуа, саме такі моделі зараз у тренді в сімейних покупців, адже вони практичні та просторі.

Судячи з перших рендерів, дизайн Tipo буде витриманий у дусі нового Fiat Pulse. Автомобіль має рельєфні боковини, широку решітку радіатора і розкосі фари.

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Очікується, що кросовер Fiat Tipo збудують на платформі СМР концерну Stellantis. Разом із бензиновими версіями буде запропоновано й електромобіль.

Раніше Фокус повідомляв, що знятий із виробництва доступний кросовер Fiat повернуть на конвеєр.