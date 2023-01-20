Fiat готовит недорогой компактный кроссовер: первые изображения и подробности

Новый Fiat Tipo кардинально изменится и станет компактным городским кроссовером. У модели впервые появится электрическая версия.

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Fiat Tipo ждут большие перемены. Новое поколение модели С-класса появится в 2025 году и станет кроссовером. Информацию подтвердил руководитель Fiat Оливье Франсуа британскому изданию Auto Express.

Концепция модели не изменится – это будет доступное семейное авто. Модель станет "глобальной", то есть будет продаваться не только в Европе, но также в Южной Америке и некоторых азиатских странах. СЕО Fiat объяснил, что такое решение позволит сэкономить средства и сделать компанию более прибыльной.

[ + – ] Новую модель планируют продавать не только в Европе, но и в Азии и Латинской Америке Фото: Auto Express

Нынешний Fiat Tipo выпускают в Турции и он предложен в трех кузовных версиях – седан, хэтчбек и универсал. На смену им придет один-единственный вариант – кроссовер. По мнению Оливье Франсуа, именно такие модели сейчас в тренде у семейных покупателей, ведь они практичные и просторные.

Судя по первым рендерам, дизайн Tipo будет выдержан в духе нового Fiat Pulse. У авто рельефные боковины, широкая решетка радиатора и раскосые фары.

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Ожидается, что кроссовер Fiat Tipo построят на платформе СМР концерна Stellantis. Наряду с бензиновыми версиями будет предложен и электромобиль.

Ранее Фокус сообщал, что снятый с производства доступный кроссовер Fiat вернут на конвейер.