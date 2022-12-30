Fiat возвращает на конвейер свой самый доступный кроссовер (фото)

Компактный Fiat Panda 4X4 выпускается с 2011 года и уже устарел, но спрос на недорогую модель остается стабильно высоким. Ее будут выпускать до 2026 года.

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Полноприводной Fiat Panda 4X4 вернется в производство. Руководство итальянского автогиганта решило возобновить выпуск своей самой компактной и доступной модели повышенной проходимости. Об этом СЕО Fiat Оливье Франсуа сообщил сайту Passione Auto Italiane.

[ + – ] Кроссовер сняли с производства прошлым летом Фото: Fiat

Производство Fiat Panda 4X4 прекратили прошлым летом, хотя стандартный хэтчбек Panda остался на конвейере. Среди причин назывались дефицит автокомпонентов и преклонный возраст модели.

Fiat Panda презентовали еще в 2011 году и он уже не отвечает современным нормам безопасности. В 2018 году модель получила неудовлетворительную оценку в 0 звезд в краш-тесте EuroNCAP.

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Тем не менее, модель пользуется определенным спросом — в 2022 году продано 95 449 Panda, что больше, чем, например, Fiat 500. Версия 4X4 также популярна, ведь это один из немногих полноприводных кроссоверов А-класса в Европе. Автомобиль относительно недорогой – стоит от 17 000 евро.

[ + – ] Спрос на модель остается стабильно высоким Фото: Fiat

Поэтому в 2023 производство модели возобновят. Скорее всего, кроссовер Fiat сохранит 0,9-литровый 85-сильный турбомотор TwinAir.

Тем временем, в разработке уже новый Fiat Panda. Он появится в 2024 году и станет электрокаром, как и новый Fiat 500. Тем не менее, нынешнюю модель планируют параллельно выпускать до 2026 года.

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