Fiat возвращает на конвейер свой самый доступный кроссовер (фото)
Компактный Fiat Panda 4X4 выпускается с 2011 года и уже устарел, но спрос на недорогую модель остается стабильно высоким. Ее будут выпускать до 2026 года.
Полноприводной Fiat Panda 4X4 вернется в производство. Руководство итальянского автогиганта решило возобновить выпуск своей самой компактной и доступной модели повышенной проходимости. Об этом СЕО Fiat Оливье Франсуа сообщил сайту Passione Auto Italiane.
Производство Fiat Panda 4X4 прекратили прошлым летом, хотя стандартный хэтчбек Panda остался на конвейере. Среди причин назывались дефицит автокомпонентов и преклонный возраст модели.
Fiat Panda презентовали еще в 2011 году и он уже не отвечает современным нормам безопасности. В 2018 году модель получила неудовлетворительную оценку в 0 звезд в краш-тесте EuroNCAP.
Тем не менее, модель пользуется определенным спросом — в 2022 году продано 95 449 Panda, что больше, чем, например, Fiat 500. Версия 4X4 также популярна, ведь это один из немногих полноприводных кроссоверов А-класса в Европе. Автомобиль относительно недорогой – стоит от 17 000 евро.
Поэтому в 2023 производство модели возобновят. Скорее всего, кроссовер Fiat сохранит 0,9-литровый 85-сильный турбомотор TwinAir.
Тем временем, в разработке уже новый Fiat Panda. Он появится в 2024 году и станет электрокаром, как и новый Fiat 500. Тем не менее, нынешнюю модель планируют параллельно выпускать до 2026 года.
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