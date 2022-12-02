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Авто

Канули в Лету: какие модели авто сняли с производства в 2022 году (фото)

прекращение производства, ликвидация модели, Acura NSX, BMW i3, Lamborghini Aventador, Volkswagen Passat, Toyota Avalon
Фото: Lamborghini | В 2022 году выпустили последний суперкар Lamborghini Aventador

В 2022 году авторынок покинуло немало известных моделей машин. С производства сняли минивэны, большие седаны, электромобили и суперкары.

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Мировой авторынок постоянно меняется. Ежегодно появляются десятки новых моделей, но, вместе с тем, многие авто снимают с производства. Причин для ликвидации моделей множество, но чаще всего все сводится к падению спроса и снижению продаж. Фокус выбрал самые известные автомобили, которые отправили "на пенсию" в 2022 году.

Acura/Honda NSX

прекращение производства, ликвидация модели, Acura NSX, BMW i3, Lamborghini Aventador, Volkswagen Passat, Toyota Avalon Fullscreen
Acura NSX
Фото: Honda

NSX второго поколения не смог повторить успех предшественника и не оправдал надежд. За шесть лет выпущено всего 3000 машин. Напоследок собрали 350 купе прощальной версии Acura NSX Type S с увеличенной до 600 л. с. мощностью. Не исключено, что модель возродят, но уже в формате электрокара.

BMW i3

прекращение производства, ликвидация модели, Acura NSX, BMW i3, Lamborghini Aventador, Volkswagen Passat, Toyota Avalon Fullscreen
BMW i3
Фото: BMW

Первый электромобиль BMW выпускали девять лет и всего собрали 250 тысяч необычных хэтчбеков. Новое поколение модели решили не разрабатывать, ведь его нишу займет электрический Mini.

Ford GT

прекращение производства, ликвидация модели, Acura NSX, BMW i3, Lamborghini Aventador, Volkswagen Passat, Toyota Avalon Fullscreen
Ford GT
Фото: Ford

Суперкар Ford пользовался огромным спросом и за ним всегда стояли очереди, но для сохранения эксклюзивности объемы производства ограничивали. Всего собрали 1350 660-сильных купе, способных развить 348 км/ч.

Hyundai Veloster

прекращение производства, ликвидация модели, Acura NSX, BMW i3, Lamborghini Aventador, Volkswagen Passat, Toyota Avalon Fullscreen
Hyundai Veloster
Фото: Hyundai

Нестандартное купе с ассиметричными дверями никогда не было особо массовым, но в последние годы спрос на него обвалился. В Европе его прекратили продавать еще в 2021 году, а в июле нынешнего года сборку Veloster остановили.

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Infiniti Q60

прекращение производства, ликвидация модели, Acura NSX, BMW i3, Lamborghini Aventador, Volkswagen Passat, Toyota Avalon Fullscreen
Infiniti Q60
Фото: Nissan

У купе Infiniti Q60 элегантный дизайн и мощный 405-сильный V6 под капотом, однако покупателей это не привлекло. За первое полугодие продано всего 1500 авто.

Lamborghini Aventador

прекращение производства, ликвидация модели, Acura NSX, BMW i3, Lamborghini Aventador, Volkswagen Passat, Toyota Avalon Fullscreen
Lamborghini Aventador
Фото: Lamborghini

Знаменитый суперкар Lamborghini выпускали с 2011 года и всего собрали свыше 11 тыс. купе и родстеров – отличный результат для модели стоимостью свыше $300 000. Преемник Aventador появится в 2023 году – он сохранит V12, но станет гибридом.

Subaru WRX STI

прекращение производства, ликвидация модели, Acura NSX, BMW i3, Lamborghini Aventador, Volkswagen Passat, Toyota Avalon Fullscreen
Subaru WRX STI
Фото: Subaru

Subaru презентовали спортивный седан WRX нового поколения, но решили отказаться от его заряженной версии STI. Причина такого решения – нехватка средств, ведь компания инвестирует в электрификацию.

Toyota Avalon

прекращение производства, ликвидация модели, Acura NSX, BMW i3, Lamborghini Aventador, Volkswagen Passat, Toyota Avalon Fullscreen
Toyota Avalon
Фото: Toyota

Большой седан Toyota не столь популярен, как младшая модель Camry. Спрос на Avalon упал, как и на другие модели Е-класса. К тому же, в линейке японского концерна остается более роскошный аналог Lexus ES. Отчасти преемником Avalon станет новая Toyota Crown, которая возвращается на глобальный рынок.

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Volkswagen Passat Sedan

прекращение производства, ликвидация модели, Acura NSX, BMW i3, Lamborghini Aventador, Volkswagen Passat, Toyota Avalon Fullscreen
Volkswagen Passat
Фото: Volkswagen

Седан Volkswagen Passat уже сняли с производства в Европе, а прекратятся продажи и американской версии. На смену ему придет электромобиль Volkswagen ID.Aero. Впрочем, полностью VW Passat не исчезнет – новое его поколение готовится, но его предложат исключительно в кузове универсал.

Семейные минивэны

Сразу несколько автопроизводителей решили отказаться от выпуска минивэнов. Citroen прекратили производство C4 SpaceTourer, Ford уже не принимает заказы на Galaxy и S-Max, а Renault сворачивают продажи Scenic.

прекращение производства, ликвидация модели, Acura NSX, BMW i3, Lamborghini Aventador, Volkswagen Passat, Toyota Avalon Fullscreen
Ford S-Max и Galaxy
Фото: Ford

Причина таких решений понятна давно – минивэны теряют в популярности и проигрывают конкуренцию кроссоверам – именно их выбирают семейные покупатели. К слову, Renault Scenic обещают вернуть на рынок, но уже в формате кроссовера.

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