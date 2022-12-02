Канули в Лету: какие модели авто сняли с производства в 2022 году (фото)

В 2022 году авторынок покинуло немало известных моделей машин. С производства сняли минивэны, большие седаны, электромобили и суперкары.

Related video

Мировой авторынок постоянно меняется. Ежегодно появляются десятки новых моделей, но, вместе с тем, многие авто снимают с производства. Причин для ликвидации моделей множество, но чаще всего все сводится к падению спроса и снижению продаж. Фокус выбрал самые известные автомобили, которые отправили "на пенсию" в 2022 году.

Acura/Honda NSX

[ + – ] Acura NSX Фото: Honda

NSX второго поколения не смог повторить успех предшественника и не оправдал надежд. За шесть лет выпущено всего 3000 машин. Напоследок собрали 350 купе прощальной версии Acura NSX Type S с увеличенной до 600 л. с. мощностью. Не исключено, что модель возродят, но уже в формате электрокара.

BMW i3

[ + – ] BMW i3 Фото: BMW

Первый электромобиль BMW выпускали девять лет и всего собрали 250 тысяч необычных хэтчбеков. Новое поколение модели решили не разрабатывать, ведь его нишу займет электрический Mini.

Ford GT

[ + – ] Ford GT Фото: Ford

Суперкар Ford пользовался огромным спросом и за ним всегда стояли очереди, но для сохранения эксклюзивности объемы производства ограничивали. Всего собрали 1350 660-сильных купе, способных развить 348 км/ч.

Hyundai Veloster

[ + – ] Hyundai Veloster Фото: Hyundai

Нестандартное купе с ассиметричными дверями никогда не было особо массовым, но в последние годы спрос на него обвалился. В Европе его прекратили продавать еще в 2021 году, а в июле нынешнего года сборку Veloster остановили.

Важно

Пробег 300 000 км – не проблема: названы самые надежные и долговечные авто

Infiniti Q60

[ + – ] Infiniti Q60 Фото: Nissan

У купе Infiniti Q60 элегантный дизайн и мощный 405-сильный V6 под капотом, однако покупателей это не привлекло. За первое полугодие продано всего 1500 авто.

Lamborghini Aventador

[ + – ] Lamborghini Aventador Фото: Lamborghini

Знаменитый суперкар Lamborghini выпускали с 2011 года и всего собрали свыше 11 тыс. купе и родстеров – отличный результат для модели стоимостью свыше $300 000. Преемник Aventador появится в 2023 году – он сохранит V12, но станет гибридом.

Subaru WRX STI

[ + – ] Subaru WRX STI Фото: Subaru

Subaru презентовали спортивный седан WRX нового поколения, но решили отказаться от его заряженной версии STI. Причина такого решения – нехватка средств, ведь компания инвестирует в электрификацию.

Toyota Avalon

[ + – ] Toyota Avalon Фото: Toyota

Большой седан Toyota не столь популярен, как младшая модель Camry. Спрос на Avalon упал, как и на другие модели Е-класса. К тому же, в линейке японского концерна остается более роскошный аналог Lexus ES. Отчасти преемником Avalon станет новая Toyota Crown, которая возвращается на глобальный рынок.

Важно

Новейший электромобиль Toyota провалил тесты на запас хода в реальных условиях (фото)

Volkswagen Passat Sedan

[ + – ] Volkswagen Passat Фото: Volkswagen

Седан Volkswagen Passat уже сняли с производства в Европе, а прекратятся продажи и американской версии. На смену ему придет электромобиль Volkswagen ID.Aero. Впрочем, полностью VW Passat не исчезнет – новое его поколение готовится, но его предложат исключительно в кузове универсал.

Семейные минивэны

Сразу несколько автопроизводителей решили отказаться от выпуска минивэнов. Citroen прекратили производство C4 SpaceTourer, Ford уже не принимает заказы на Galaxy и S-Max, а Renault сворачивают продажи Scenic.

[ + – ] Ford S-Max и Galaxy Фото: Ford

Причина таких решений понятна давно – минивэны теряют в популярности и проигрывают конкуренцию кроссоверам – именно их выбирают семейные покупатели. К слову, Renault Scenic обещают вернуть на рынок, но уже в формате кроссовера.

Ранее Фокус сообщал, что определили финалистов премии "Европейский автомобиль года". Все они являются кроссоверами.