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Авто

Кроссоверы, гибриды и электрокары: определены лучшие авто года в Европе (фото)

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За победу в конкурсе European Car of the Year поборются восемь моделей

На звание лучшего авто года в Европе претендуют исключительно кроссоверы. Шесть из восьми финалистов являются электромобилями.

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Названы финалисты конкурса European Car of the Year ("Европейский автомобиль года"). За победу поборются восемь моделей. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Лучшее европейское авто года назовут 13 января на автошоу в Брюсселе. Финалистов выбрали из 27 моделей-претендентов. Примечательно, что абсолютно все они – кроссоверы:

  • Jeep Avenger
  • Kia Niro
  • Nissan Ariya
  • Peugeot 408
  • Renault Austral
  • Subaru Solterra
  • Toyota bZ4X
  • Volkswagen ID. Buzz
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Jeep Avenger
Фото: Stellantis
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Kia Niro
Фото: Kia
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Nissan Ariya
Фото: Nissan
авто года в европе, лучшие авто года, европейское авто года, автомобиль года, европейский автомобиль года Fullscreen
Peugeot 408
Фото: Stellantis
авто года в европе, лучшие авто года, европейское авто года, автомобиль года, европейский автомобиль года Fullscreen
Renault Austral
Фото: Renault
авто года в европе, лучшие авто года, европейское авто года, автомобиль года, европейский автомобиль года Fullscreen
Subaru Solterra
Фото: Subaru
авто года в европе, лучшие авто года, европейское авто года, автомобиль года, европейский автомобиль года Fullscreen
Toyota bZ4X
Фото: Toyota
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Volkswagen ID.Buzz
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авто года в европе, лучшие авто года, европейское авто года, автомобиль года, европейский автомобиль года
авто года в европе, лучшие авто года, европейское авто года, автомобиль года, европейский автомобиль года
авто года в европе, лучшие авто года, европейское авто года, автомобиль года, европейский автомобиль года
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Среди претендентов на звание лучшего авто года в Европе – сразу шесть электромобилей, а кроссоверы Kia Niro, Peugeot 408 и Renault Austral доступны в гибридном исполнении (Niro также предложен и в электрическом исполнении).

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Премию European Car of the Year вручают с 1964 года. Победителя выбирает жюри из 60 автожурналистов, представляющих 23 страны Европы. В прошлом году из жюри исключили представителей России, а награду получил электрокар Kia EV6.

Ранее Фокус сообщал, что претендентов на звание авто года определили и в Северной Америке, причем за океаном финалистами являются абсолютно другие модели.

Также мы писали, что у одного из финалистов конкурса Renault Austral появилась мощная и экономичная гибридная версия.