Кроссоверы, гибриды и электрокары: определены лучшие авто года в Европе (фото)

На звание лучшего авто года в Европе претендуют исключительно кроссоверы. Шесть из восьми финалистов являются электромобилями.

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Названы финалисты конкурса European Car of the Year ("Европейский автомобиль года"). За победу поборются восемь моделей. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Лучшее европейское авто года назовут 13 января на автошоу в Брюсселе. Финалистов выбрали из 27 моделей-претендентов. Примечательно, что абсолютно все они – кроссоверы:

Jeep Avenger

Kia Niro

Nissan Ariya

Peugeot 408

Renault Austral

Subaru Solterra

Toyota bZ4X

Volkswagen ID. Buzz

[ + – ] Jeep Avenger Фото: Stellantis [ + – ] Kia Niro Фото: Kia [ + – ] Nissan Ariya Фото: Nissan [ + – ] Peugeot 408 Фото: Stellantis [ + – ] Renault Austral Фото: Renault [ + – ] Subaru Solterra Фото: Subaru [ + – ] Toyota bZ4X Фото: Toyota [ + – ] Volkswagen ID.Buzz

Среди претендентов на звание лучшего авто года в Европе – сразу шесть электромобилей, а кроссоверы Kia Niro, Peugeot 408 и Renault Austral доступны в гибридном исполнении (Niro также предложен и в электрическом исполнении).

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Премию European Car of the Year вручают с 1964 года. Победителя выбирает жюри из 60 автожурналистов, представляющих 23 страны Европы. В прошлом году из жюри исключили представителей России, а награду получил электрокар Kia EV6.

Ранее Фокус сообщал, что претендентов на звание авто года определили и в Северной Америке, причем за океаном финалистами являются абсолютно другие модели.

Также мы писали, что у одного из финалистов конкурса Renault Austral появилась мощная и экономичная гибридная версия.