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Авто

Кросовери, гібриди й електрокари: визначено найкращі авто року в Європі (фото)

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За перемогу в конкурсі European Car of the Year змагатимуться вісім моделей

На звання найкращого авто року в Європі претендують виключно кросовери. Шість із восьми фіналістів є електромобілями.

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Названо фіналістів конкурсу European Car of the Year ("Європейський автомобіль року"). За перемогу змагатимуться вісім моделей. Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Найкраще європейське авто року назвуть 13 січня на автошоу у Брюсселі. Фіналістів обрали з 27 моделей-претендентів. Цікаво, що всі вони – кросовери:

  • Jeep Avenger;
  • Kia Niro;
  • Nissan Ariya;
  • Peugeot 408;
  • Renault Austral;
  • Subaru Solterra;
  • Toyota bZ4X;
  • Volkswagen ID. Buzz.
Jeep Avenger Fullscreen
Jeep Avenger
Фото: Stellantis
Kia Niro Fullscreen
Kia Niro
Фото: Kia
Nissan Ariya Fullscreen
Nissan Ariya
Фото: Nissan
Peugeot 408 Fullscreen
Peugeot 408
Фото: Stellantis
Renault Austral Fullscreen
Renault Austral
Фото: Renault
Subaru Solterra Fullscreen
Subaru Solterra
Фото: Subaru
Toyota bZ4X Fullscreen
Toyota bZ4X
Фото: Toyota
Volkswagen ID.Buzz Fullscreen
Volkswagen ID.Buzz
Jeep Avenger
Kia Niro
Nissan Ariya
Peugeot 408
Renault Austral
Subaru Solterra
Toyota bZ4X
Volkswagen ID.Buzz

Серед претендентів на звання найкращого авто року в Європі – одразу шість електромобілів, а кросовери Kia Niro, Peugeot 408 та Renault Austral доступні у гібридному виконанні (Niro також запропонований і в електричному виконанні).

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Премію European Car of the Year вручають із 1964 року. Переможця обирає журі із 60 автожурналістів, які представляють 23 країни Європи. Торік із журі виключили представників Росії, а нагороду отримав електрокар Kia EV6.

Раніше Фокус повідомляв, що претендентів на звання автомобіля року визначили і в Північній Америці, причому за океаном фіналістами є абсолютно інші моделі.

Також ми писали, що в одного з фіналістів конкурсу Renault Austral з'явилася потужна та економічна гібридна версія.