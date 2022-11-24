Кросовери, гібриди й електрокари: визначено найкращі авто року в Європі (фото)

На звання найкращого авто року в Європі претендують виключно кросовери. Шість із восьми фіналістів є електромобілями.

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Названо фіналістів конкурсу European Car of the Year ("Європейський автомобіль року"). За перемогу змагатимуться вісім моделей. Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Найкраще європейське авто року назвуть 13 січня на автошоу у Брюсселі. Фіналістів обрали з 27 моделей-претендентів. Цікаво, що всі вони – кросовери:

Jeep Avenger;

Kia Niro;

Nissan Ariya;

Peugeot 408;

Renault Austral;

Subaru Solterra;

Toyota bZ4X;

Volkswagen ID. Buzz.

[ + – ] Jeep Avenger Фото: Stellantis [ + – ] Kia Niro Фото: Kia [ + – ] Nissan Ariya Фото: Nissan [ + – ] Peugeot 408 Фото: Stellantis [ + – ] Renault Austral Фото: Renault [ + – ] Subaru Solterra Фото: Subaru [ + – ] Toyota bZ4X Фото: Toyota [ + – ] Volkswagen ID.Buzz

Серед претендентів на звання найкращого авто року в Європі – одразу шість електромобілів, а кросовери Kia Niro, Peugeot 408 та Renault Austral доступні у гібридному виконанні (Niro також запропонований і в електричному виконанні).

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Премію European Car of the Year вручають із 1964 року. Переможця обирає журі із 60 автожурналістів, які представляють 23 країни Європи. Торік із журі виключили представників Росії, а нагороду отримав електрокар Kia EV6.

Раніше Фокус повідомляв, що претендентів на звання автомобіля року визначили і в Північній Америці, причому за океаном фіналістами є абсолютно інші моделі.

Також ми писали, що в одного з фіналістів конкурсу Renault Austral з'явилася потужна та економічна гібридна версія.