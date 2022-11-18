Американці назвали найкращі автомобілі 2022 року (фото)
Найкращі північноамериканські авто року визначать у трьох категоріях. Шість із дев'яти фіналістів — електромобілі.
Оголошено фіналістів конкурсу North American Car, Truck, Utility Vehicle of the Year ("Північноамериканські автомобіль, пікап і кросовер року"). За перемогу змагатимуться дев'ять моделей. Про це повідомляється на сайті премії.
Фіналістів обрали із 47 моделей-претендентів. Журі оцінювало їх дизайн, динамічні характеристики, керованість, безпеку, технології, практичність і вартість. Переможців конкурсу оголосять 11 січня у Детройті.
Цікаво, що з 9 фіналістів 6 — електромобілі. Традиційно переможців оголошують у трьох категоріях. Претендентами на звання найкращого легкового авто є Acura Integra, Genesis G80 Electrified та Nissan Z.
Фіналістами в сегменті кросоверів є Cadillac Lyriq, Genesis GV60 та Kia EV6. У категорії пікапів за нагороду змагатимуться Chevrolet Silverado ZR2, Ford F-150 Lightning та Lordstown Endurance.Важливо
Конкурс North American Car, Truck, та Utility Vehicle of the Year проводять з 1989 року. Переможців обирає журі із 60 автожурналістів, які представляють США та Канаду. Минулого року нагороди отримали Honda Civic, а також Ford Bronco та Maverick.
Раніше Фокус повідомляв, що американці назвали найбільш надійні та ненадійні автомобілі сучасності.