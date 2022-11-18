Американці назвали найкращі автомобілі 2022 року (фото)

Найкращі північноамериканські авто року визначать у трьох категоріях. Шість із дев'яти фіналістів — електромобілі.

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Оголошено фіналістів конкурсу North American Car, Truck, Utility Vehicle of the Year ("Північноамериканські автомобіль, пікап і кросовер року"). За перемогу змагатимуться дев'ять моделей. Про це повідомляється на сайті премії.

Фіналістів обрали із 47 моделей-претендентів. Журі оцінювало їх дизайн, динамічні характеристики, керованість, безпеку, технології, практичність і вартість. Переможців конкурсу оголосять 11 січня у Детройті.

[ + – ] Acua Integra Фото: Honda [ + – ] Genesis G80 Electrified [ + – ] Nissan Z [ + – ] Cadillac Lyriq Фото: General Motors [ + – ] Genesis GV60 Фото: Genesis [ + – ] Kia EV6 [ + – ] Chevrolet Silverado ZR2 [ + – ] Ford F-150 Lightning [ + – ] Lordstown Endurance

Цікаво, що з 9 фіналістів 6 — електромобілі. Традиційно переможців оголошують у трьох категоріях. Претендентами на звання найкращого легкового авто є Acura Integra, Genesis G80 Electrified та Nissan Z.

Фіналістами в сегменті кросоверів є Cadillac Lyriq, Genesis GV60 та Kia EV6. У категорії пікапів за нагороду змагатимуться Chevrolet Silverado ZR2, Ford F-150 Lightning та Lordstown Endurance.

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Конкурс North American Car, Truck, та Utility Vehicle of the Year проводять з 1989 року. Переможців обирає журі із 60 автожурналістів, які представляють США та Канаду. Минулого року нагороди отримали Honda Civic, а також Ford Bronco та Maverick.

Раніше Фокус повідомляв, що американці назвали найбільш надійні та ненадійні автомобілі сучасності.