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Авто

Американці назвали найкращі автомобілі 2022 року (фото)

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Найкращі авто року в Америці назвуть 11 грудня

Найкращі північноамериканські авто року визначать у трьох категоріях. Шість із дев'яти фіналістів — електромобілі.

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Оголошено фіналістів конкурсу North American Car, Truck, Utility Vehicle of the Year ("Північноамериканські автомобіль, пікап і кросовер року"). За перемогу змагатимуться дев'ять моделей. Про це повідомляється на сайті премії.

Фіналістів обрали із 47 моделей-претендентів. Журі оцінювало їх дизайн, динамічні характеристики, керованість, безпеку, технології, практичність і вартість. Переможців конкурсу оголосять 11 січня у Детройті.

Acua Integra Fullscreen
Acua Integra
Фото: Honda
Genesis G80 Electrified Fullscreen
Genesis G80 Electrified
Nissan Z Fullscreen
Nissan Z
Cadillac Lyriq Fullscreen
Cadillac Lyriq
Фото: General Motors
Genesis GV60 Fullscreen
Genesis GV60
Фото: Genesis
Kia EV6 Fullscreen
Kia EV6
Chevrolet Silverado ZR2 Fullscreen
Chevrolet Silverado ZR2
Ford F-150 Lightning Fullscreen
Ford F-150 Lightning
Lordstown Endurance Fullscreen
Lordstown Endurance
Acua Integra
Genesis G80 Electrified
Nissan Z
Cadillac Lyriq
Genesis GV60
Kia EV6
Chevrolet Silverado ZR2
Ford F-150 Lightning
Lordstown Endurance

Цікаво, що з 9 фіналістів 6 — електромобілі. Традиційно переможців оголошують у трьох категоріях. Претендентами на звання найкращого легкового авто є Acura Integra, Genesis G80 Electrified та Nissan Z.

Фіналістами в сегменті кросоверів є Cadillac Lyriq, Genesis GV60 та Kia EV6. У категорії пікапів за нагороду змагатимуться Chevrolet Silverado ZR2, Ford F-150 Lightning та Lordstown Endurance.

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Конкурс North American Car, Truck, та Utility Vehicle of the Year проводять з 1989 року. Переможців обирає журі із 60 автожурналістів, які представляють США та Канаду. Минулого року нагороди отримали Honda Civic, а також Ford Bronco та Maverick.

Раніше Фокус повідомляв, що американці назвали найбільш надійні та ненадійні автомобілі сучасності.