Найнадійніші та найненадійніші автомобілі на думку американців

Експерти провели опитування 300 тисяч власників авто. З'ясувалося, що найнадійнішими та безпроблемними є японські моделі.

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США опублікували традиційний щорічний рейтинг надійності нових автомобілів. Склало його видання Consumer Reports та на його сайті опубліковано звіт про дослідження.

Під час складання рейтингу експерти Consumer Reports опитали 300 000 власників авто. Їм ставили питання з 17 різних категорій — просили оцінити роботу двигуна, КПП, електроніки та інших систем авто. Марки та моделі оцінювали за 100-бальною шкалою.

[ + – ] Toyota Corolla Cross визнали найнадійнішим новим авто Фото: Toyota

За результатами опитування встановлено, що найнадійнішими є японські авто. Перше місце розділили Toyota та її преміумпідрозділ Lexus, які набрали по 72 бали.

Крім того, до п'ятірки лідерів потрапили BMW, Honda і Mazda. Досить несподіваними виявилися останні місця Mercedes-Benz та Volkswagen.

Найнадійніші авто за версією Consumer Reports:

Toyota – 72 бали Lexus – 72 BMW – 65 Mazda – 65 Honda – 62 Audi – 60 Subaru – 59 Acura – 57 Kia – 54 Lincoln – 54 Buick – 54 Genesis – 52 Hyundai – 46 Volvo – 45 Nissan – 44 Ram – 42 Cadillac – 42 Ford – 41 Tesla – 40 Chevrolet – 40 GMC – 36 Volkswagen – 31 Jeep – 30 Mercedes-Benz – 26

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Також з'ясувалося, що дуже надійними є гібриди — середній показник у цьому сегменті становить 78 балів зі 100. А ось електромобілі проблемні (36 балів). Найменш надійними виявилися рамні пікапи з показником 30 балів. Крім того, окремо відзначили найкращі та найгірші моделі машин.

Найнадійніші моделі авто на ринку:

Toyota Corolla Cross Lexus GX Mini Cooper Toyota Prius Mazda MX-5

Найненадійніші автомобілі:

Ford F-150 Hybrid Hyundai Kona Electric Lincoln Aviator

Раніше Фокус розповідав про аналогічний німецький рейтинг, і там результати виявилися абсолютно іншими.