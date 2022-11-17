Самые надежные и самые ненадежные автомобили по мнению американцев
Эксперты провели опрос 300 000 владельцев авто. Выяснилось, что самыми надежными и беспроблемными являются японские модели.
В США опубликовали традиционный ежегодный рейтинг надежности новых автомобилей. Составило его издание Consumer Reports и на его сайте опубликован отчет об исследовании.
При составлении рейтинга эксперты Consumer Reports опросили 300 000 владельцев авто. Им задавали вопросы по 17 разным категориям – просили оценить работу двигателя, КПП, электроники и других систем авто. Марки и модели оценивали по 100-балльной шкале.
По результатам опроса установлено, что наиболее надежными являются японские авто. Первое место разделили Toyota и ее премиум-подразделение Lexus, набравшие по 72 балла.
Кроме того, в пятерку лидеров попали BMW, Honda и Mazda. Довольно неожиданными оказались последние места Mercedes-Benz и Volkswagen.
Самые надежные авто по версии Consumer Reports:
- Toyota – 72 балла
- Lexus – 72
- BMW – 65
- Mazda – 65
- Honda – 62
- Audi – 60
- Subaru – 59
- Acura – 57
- Kia – 54
- Lincoln – 54
- Buick – 54
- Genesis – 52
- Hyundai – 46
- Volvo – 45
- Nissan – 44
- Ram – 42
- Cadillac – 42
- Ford – 41
- Tesla – 40
- Chevrolet – 40
- GMC – 36
- Volkswagen – 31
- Jeep – 30
- Mercedes-Benz – 26
Также выяснилось, что очень надежными являются гибриды – средний показатель в этом сегменте составляет 78 баллов из 100. А вот электромобили проблемные (36 баллов). Наименее надежными оказались рамные пикапы с показателем в 30 баллов. Кроме того, отдельно отметили лучшие и худшие модели машин.
Самые надежные модели авто на рынке:
- Toyota Corolla Cross
- Lexus GX
- Mini Cooper
- Toyota Prius
- Mazda MX-5
Самые ненадежные автомобили:
- Ford F-150 Hybrid
- Hyundai Kona Electric
- Lincoln Aviator
Ранее Фокус рассказывал про аналогичный немецкий рейтинг и там результаты оказались абсолютно другими.