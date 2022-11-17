Самые надежные и самые ненадежные автомобили по мнению американцев

Эксперты провели опрос 300 000 владельцев авто. Выяснилось, что самыми надежными и беспроблемными являются японские модели.

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В США опубликовали традиционный ежегодный рейтинг надежности новых автомобилей. Составило его издание Consumer Reports и на его сайте опубликован отчет об исследовании.

При составлении рейтинга эксперты Consumer Reports опросили 300 000 владельцев авто. Им задавали вопросы по 17 разным категориям – просили оценить работу двигателя, КПП, электроники и других систем авто. Марки и модели оценивали по 100-балльной шкале.

[ + – ] Toyota Corolla Cross признали самым надежным новым авто Фото: Toyota

По результатам опроса установлено, что наиболее надежными являются японские авто. Первое место разделили Toyota и ее премиум-подразделение Lexus, набравшие по 72 балла.

Кроме того, в пятерку лидеров попали BMW, Honda и Mazda. Довольно неожиданными оказались последние места Mercedes-Benz и Volkswagen.

Самые надежные авто по версии Consumer Reports:

Toyota – 72 балла Lexus – 72 BMW – 65 Mazda – 65 Honda – 62 Audi – 60 Subaru – 59 Acura – 57 Kia – 54 Lincoln – 54 Buick – 54 Genesis – 52 Hyundai – 46 Volvo – 45 Nissan – 44 Ram – 42 Cadillac – 42 Ford – 41 Tesla – 40 Chevrolet – 40 GMC – 36 Volkswagen – 31 Jeep – 30 Mercedes-Benz – 26

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Также выяснилось, что очень надежными являются гибриды – средний показатель в этом сегменте составляет 78 баллов из 100. А вот электромобили проблемные (36 баллов). Наименее надежными оказались рамные пикапы с показателем в 30 баллов. Кроме того, отдельно отметили лучшие и худшие модели машин.

Самые надежные модели авто на рынке:

Toyota Corolla Cross Lexus GX Mini Cooper Toyota Prius Mazda MX-5

Самые ненадежные автомобили:

Ford F-150 Hybrid Hyundai Kona Electric Lincoln Aviator

Ранее Фокус рассказывал про аналогичный немецкий рейтинг и там результаты оказались абсолютно другими.