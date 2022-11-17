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Авто

Самые надежные и самые ненадежные автомобили по мнению американцев

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Фото: the drive | Наиболее надежными признали японские авто

Эксперты провели опрос 300 000 владельцев авто. Выяснилось, что самыми надежными и беспроблемными являются японские модели.

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В США опубликовали традиционный ежегодный рейтинг надежности новых автомобилей. Составило его издание Consumer Reports и на его сайте опубликован отчет об исследовании.

При составлении рейтинга эксперты Consumer Reports опросили 300 000 владельцев авто. Им задавали вопросы по 17 разным категориям – просили оценить работу двигателя, КПП, электроники и других систем авто. Марки и модели оценивали по 100-балльной шкале.

самые надежные авто, рейтинг надежности авто, надежность авто, Toyota Corolla Cross Fullscreen
Toyota Corolla Cross признали самым надежным новым авто
Фото: Toyota

По результатам опроса установлено, что наиболее надежными являются японские авто. Первое место разделили Toyota и ее премиум-подразделение Lexus, набравшие по 72 балла.

Кроме того, в пятерку лидеров попали BMW, Honda и Mazda. Довольно неожиданными оказались последние места Mercedes-Benz и Volkswagen.

Самые надежные авто по версии Consumer Reports:

  1. Toyota – 72 балла
  2. Lexus – 72
  3. BMW – 65
  4. Mazda – 65
  5. Honda – 62
  6. Audi – 60
  7. Subaru – 59
  8. Acura – 57
  9. Kia – 54
  10. Lincoln – 54
  11. Buick – 54
  12. Genesis – 52
  13. Hyundai – 46
  14. Volvo – 45
  15. Nissan – 44
  16. Ram – 42
  17. Cadillac – 42
  18. Ford – 41
  19. Tesla – 40
  20. Chevrolet – 40
  21. GMC – 36
  22. Volkswagen – 31
  23. Jeep – 30
  24. Mercedes-Benz – 26
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Также выяснилось, что очень надежными являются гибриды – средний показатель в этом сегменте составляет 78 баллов из 100. А вот электромобили проблемные (36 баллов). Наименее надежными оказались рамные пикапы с показателем в 30 баллов. Кроме того, отдельно отметили лучшие и худшие модели машин.

Самые надежные модели авто на рынке:

  1. Toyota Corolla Cross
  2. Lexus GX
  3. Mini Cooper
  4. Toyota Prius
  5. Mazda MX-5

Самые ненадежные автомобили:

  1. Ford F-150 Hybrid
  2. Hyundai Kona Electric
  3. Lincoln Aviator

Ранее Фокус рассказывал про аналогичный немецкий рейтинг и там результаты оказались абсолютно другими.