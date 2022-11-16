Какие авто больше всего и меньше всего обесцениваются за 5 лет эксплуатации
Эксперты назвали самые ликвидные и самые неликвидные модели авто. Меньше всего теряют в цене внедорожники и спорткары, а больше всего – большие премиальные седаны.
Многие автомобилисты при выборе новой машины берут во внимание ее ликвидность. Некоторые модели очень быстро обесцениваются при перепродаже, другие – сохраняют стоимость. Американская компания iSeeCars определила, какие авто меньше всего теряют в цене за 5 лет владения, а какие – больше всего.
В рамках исследования были проанализированы около 3 миллионов объявлений по продаже пятилетних авто. Выяснилось, что в среднем машины теряют 33,3% стоимости – это меньше, чем несколько лет назад.
Выяснилось, что меньше всего дешевеют внедорожники и спорткары. Самый ликвидный автомобиль — Jeep Wrangler, теряющий в среднем 7,3% ($2361) начальной стоимости за 5 лет.
ТОП-10 самых ликвидных автомобилей:
- Jeep Wrangler – потеря 7,3% стоимости ($2361) за 5 лет
- Jeep Wrangler Unlimited – 8,7% ($3344)
- Porsche 911 – 14,6% ($20 634)
- Toyota Tacoma – 14,9% ($5926)
- Honda Civic – 16,3% ($4237)
- Subaru BRZ – 18,2% ($5985)
- Ford Mustang – 19,4% ($7528)
- Toyota Corolla – 19,8% ($4617)
- Nissan Versa – 19,9% ($3183)
- Chevrolet Camaro – 20,2% ($7981)
Больше всего обесцениваются большие премиальные седаны. На первом месте – BMW 7 Series, подешевевший на 56,9% ($61 923).
Самые неликвидные автомобили современности:
- BMW 7 Series – потеря 56,9% стоимости ($61 923) за 5 лет
- Maserati Ghibli – 56,3% ($51 168)
- Jaguar XF – 54,0% ($36 081)
- Infiniti QX80 – 52,6% ($44 265)
- Cadillac Escalade ESV – 52,3% ($55 128)
- Mercedes-Benz S-Class – 51,9% ($65 375)
- Lincoln Navigator – 51,9% ($41 426)
- Audi A6 – 51,5% ($33 331)
- Volvo S90 – 51,4% ($32 321)
- Ford Expedition – 50,7% ($32 674)
Конечно, часть авто в этом рейтинге продаются только на американском рынке. Впрочем, б/у авто из США в Украине популярны и покупать на вторичном рынке модели, потерявшие в цене, выгоднее.
Ранее Фокус рассказывал, что некоторые авто с пробегом не теряют в цене, а, наоборот, дорожают.