Какие авто больше всего и меньше всего обесцениваются за 5 лет эксплуатации

Эксперты назвали самые ликвидные и самые неликвидные модели авто. Меньше всего теряют в цене внедорожники и спорткары, а больше всего – большие премиальные седаны.

Related video

Многие автомобилисты при выборе новой машины берут во внимание ее ликвидность. Некоторые модели очень быстро обесцениваются при перепродаже, другие – сохраняют стоимость. Американская компания iSeeCars определила, какие авто меньше всего теряют в цене за 5 лет владения, а какие – больше всего.

В рамках исследования были проанализированы около 3 миллионов объявлений по продаже пятилетних авто. Выяснилось, что в среднем машины теряют 33,3% стоимости – это меньше, чем несколько лет назад.

[ + – ] Самый ликвидный автомобиль — Jeep Wrangler Фото: Stellantis

Выяснилось, что меньше всего дешевеют внедорожники и спорткары. Самый ликвидный автомобиль — Jeep Wrangler, теряющий в среднем 7,3% ($2361) начальной стоимости за 5 лет.

ТОП-10 самых ликвидных автомобилей:

Jeep Wrangler – потеря 7,3% стоимости ($2361) за 5 лет Jeep Wrangler Unlimited – 8,7% ($3344) Porsche 911 – 14,6% ($20 634) Toyota Tacoma – 14,9% ($5926) Honda Civic – 16,3% ($4237) Subaru BRZ – 18,2% ($5985) Ford Mustang – 19,4% ($7528) Toyota Corolla – 19,8% ($4617) Nissan Versa – 19,9% ($3183) Chevrolet Camaro – 20,2% ($7981)

Больше всего обесцениваются большие премиальные седаны. На первом месте – BMW 7 Series, подешевевший на 56,9% ($61 923).

[ + – ] Больше всего обесценивается BMW 7 Series Фото: BMW

Самые неликвидные автомобили современности:

BMW 7 Series – потеря 56,9% стоимости ($61 923) за 5 лет Maserati Ghibli – 56,3% ($51 168) Jaguar XF – 54,0% ($36 081) Infiniti QX80 – 52,6% ($44 265) Cadillac Escalade ESV – 52,3% ($55 128) Mercedes-Benz S-Class – 51,9% ($65 375) Lincoln Navigator – 51,9% ($41 426) Audi A6 – 51,5% ($33 331) Volvo S90 – 51,4% ($32 321) Ford Expedition – 50,7% ($32 674)

Важно

Немцы определили самые ненадежные автомобили современности

Конечно, часть авто в этом рейтинге продаются только на американском рынке. Впрочем, б/у авто из США в Украине популярны и покупать на вторичном рынке модели, потерявшие в цене, выгоднее.

Ранее Фокус рассказывал, что некоторые авто с пробегом не теряют в цене, а, наоборот, дорожают.