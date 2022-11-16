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Авто

Какие авто больше всего и меньше всего обесцениваются за 5 лет эксплуатации

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Фото: Motor1.com | В среднем за 5 лет автомобили теряют треть начальной стоимости

Эксперты назвали самые ликвидные и самые неликвидные модели авто. Меньше всего теряют в цене внедорожники и спорткары, а больше всего – большие премиальные седаны.

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Многие автомобилисты при выборе новой машины берут во внимание ее ликвидность. Некоторые модели очень быстро обесцениваются при перепродаже, другие – сохраняют стоимость. Американская компания iSeeCars определила, какие авто меньше всего теряют в цене за 5 лет владения, а какие – больше всего.

В рамках исследования были проанализированы около 3 миллионов объявлений по продаже пятилетних авто. Выяснилось, что в среднем машины теряют 33,3% стоимости – это меньше, чем несколько лет назад.

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Самый ликвидный автомобиль — Jeep Wrangler
Фото: Stellantis

Выяснилось, что меньше всего дешевеют внедорожники и спорткары. Самый ликвидный автомобиль — Jeep Wrangler, теряющий в среднем 7,3% ($2361) начальной стоимости за 5 лет.

ТОП-10 самых ликвидных автомобилей:

  1. Jeep Wrangler – потеря 7,3% стоимости ($2361) за 5 лет
  2. Jeep Wrangler Unlimited – 8,7% ($3344)
  3. Porsche 911 – 14,6% ($20 634)
  4. Toyota Tacoma – 14,9% ($5926)
  5. Honda Civic – 16,3% ($4237)
  6. Subaru BRZ – 18,2% ($5985)
  7. Ford Mustang – 19,4% ($7528)
  8. Toyota Corolla – 19,8% ($4617)
  9. Nissan Versa – 19,9% ($3183)
  10. Chevrolet Camaro – 20,2% ($7981)

Больше всего обесцениваются большие премиальные седаны. На первом месте – BMW 7 Series, подешевевший на 56,9% ($61 923).

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Больше всего обесценивается BMW 7 Series
Фото: BMW

Самые неликвидные автомобили современности:

  1. BMW 7 Series – потеря 56,9% стоимости ($61 923) за 5 лет
  2. Maserati Ghibli – 56,3% ($51 168)
  3. Jaguar XF – 54,0% ($36 081)
  4. Infiniti QX80 – 52,6% ($44 265)
  5. Cadillac Escalade ESV – 52,3% ($55 128)
  6. Mercedes-Benz S-Class – 51,9% ($65 375)
  7. Lincoln Navigator – 51,9% ($41 426)
  8. Audi A6 – 51,5% ($33 331)
  9. Volvo S90 – 51,4% ($32 321)
  10. Ford Expedition – 50,7% ($32 674)
Важно
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Конечно, часть авто в этом рейтинге продаются только на американском рынке. Впрочем, б/у авто из США в Украине популярны и покупать на вторичном рынке модели, потерявшие в цене, выгоднее.

Ранее Фокус рассказывал, что некоторые авто с пробегом не теряют в цене, а, наоборот, дорожают.