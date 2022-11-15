Названы трехлетние подержанные авто, которые стоят дороже новых

В условиях дефицита подержанные авто мало теряют в цене, а некоторые из них, наоборот, дорожают. Ряд трехлетних авто с пробегом стоят больше, чем во время покупки в автосалоне.

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Кризис полупроводников привел к дефициту авто и существенному росту цен на автомобили. Порой складывается парадоксальная ситуация – подержанные автомобили сейчас дороже, чем во время покупки в автосалоне. Об этом сообщает сайт iSeeCars.

Именно такая ситуация сейчас сложилась на американском рынке – ряд трехлетних моделей не подешевели, а наоборот прибавили в цене. Причем, речь идет не о коллекционных лимитированных суперкарах, а о довольно массовых моделях.

[ + – ] Porsche 911 за три года подорожал сразу на 11,5 тыс. долларов Фото: Porsche

Больше всего прибавил в цене Porsche 911 2019 года. На вторичном рынке спорткар в среднем на 11 373 доллара (5,7%) дороже, чем в автосалоне три года назад. На втором месте – гибрид Toyota RAV4: он подорожал на 2,5% ($883).

Подержанные авто 2019 года, которые стоят больше новых:

Porsche 911 – +5,7% ($11 373); Toyota RAV4 Hybrid – +2,5% ($883); Jeep Wrangler Unlimited – +2,0% ($880); Porsche 718 Cayman – +1,8% ($1342); Jeep Wrangler – +0,3% ($90).

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Также отмечается, что ряд моделей минимально потеряли в цене за три года и их выгодно перепродавать. К примеру, Mercedes G-Class 2019 года обесценился всего на 0,6% или 980 долларов, а трехлетняя Honda Civic подешевела на $352 (1,4%).

[ + – ] Mercedes-Benz G-Class практически не теряет в цене за три года владения Фото: Mercedes-Benz

Самые ликвидные авто в возрасте 3 лет:

Mercedes-Benz G-Class – потеря 0,6% стоимости ($980) Honda Civic – 1,4% ($352) Subaru XV/Crosstrek – 1,9% ($545) Toyota C-HR – 2,5% ($639) Porsche 718 Boxster – 2,5% ($1907) Toyota RAV4 – 2,6% ($843) Toyota Corolla – 3,4% ($846) Kia Rio – 3,5% ($631) Chevrolet Camaro – 3,5% ($1401) Tesla Model 3 – 4,1% ($2012)

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