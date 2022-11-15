Названы трехлетние подержанные авто, которые стоят дороже новых
В условиях дефицита подержанные авто мало теряют в цене, а некоторые из них, наоборот, дорожают. Ряд трехлетних авто с пробегом стоят больше, чем во время покупки в автосалоне.
Кризис полупроводников привел к дефициту авто и существенному росту цен на автомобили. Порой складывается парадоксальная ситуация – подержанные автомобили сейчас дороже, чем во время покупки в автосалоне. Об этом сообщает сайт iSeeCars.
Именно такая ситуация сейчас сложилась на американском рынке – ряд трехлетних моделей не подешевели, а наоборот прибавили в цене. Причем, речь идет не о коллекционных лимитированных суперкарах, а о довольно массовых моделях.
Больше всего прибавил в цене Porsche 911 2019 года. На вторичном рынке спорткар в среднем на 11 373 доллара (5,7%) дороже, чем в автосалоне три года назад. На втором месте – гибрид Toyota RAV4: он подорожал на 2,5% ($883).
Подержанные авто 2019 года, которые стоят больше новых:
- Porsche 911 – +5,7% ($11 373);
- Toyota RAV4 Hybrid – +2,5% ($883);
- Jeep Wrangler Unlimited – +2,0% ($880);
- Porsche 718 Cayman – +1,8% ($1342);
- Jeep Wrangler – +0,3% ($90).
Также отмечается, что ряд моделей минимально потеряли в цене за три года и их выгодно перепродавать. К примеру, Mercedes G-Class 2019 года обесценился всего на 0,6% или 980 долларов, а трехлетняя Honda Civic подешевела на $352 (1,4%).
Самые ликвидные авто в возрасте 3 лет:
- Mercedes-Benz G-Class – потеря 0,6% стоимости ($980)
- Honda Civic – 1,4% ($352)
- Subaru XV/Crosstrek – 1,9% ($545)
- Toyota C-HR – 2,5% ($639)
- Porsche 718 Boxster – 2,5% ($1907)
- Toyota RAV4 – 2,6% ($843)
- Toyota Corolla – 3,4% ($846)
- Kia Rio – 3,5% ($631)
- Chevrolet Camaro – 3,5% ($1401)
- Tesla Model 3 – 4,1% ($2012)
Ранее Фокус рассказывал, что подержанные пикапы Ford Maverick стали в полтора раза дороже, чем новые.