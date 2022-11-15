Названі трирічні вживані авто, які коштують дорожче за нові
В умовах дефіциту старі авто мало втрачають у ціні, а деякі з них, навпаки, дорожчають. Низка трирічних авто з пробігом коштує більше, ніж під час покупки в автосалоні.
Криза напівпровідників призвела до дефіциту авто та суттєвого зростання цін на автомобілі. Іноді складається парадоксальна ситуація — вживані автомобілі зараз дорожчі, ніж під час покупки в автосалоні. Про це повідомляє сайт iSeeCars.
Саме така ситуація зараз склалася на американському ринку — низка трирічних моделей не подешевшала, а навпаки додала в ціні. Причому йдеться не про колекційні лімітовані суперкари, а про досить масові моделі.
Найбільше додав у ціні Porsche 911 2019 року. На вторинному ринку спорткар переважно на 11 373 долари (5,7%) дорожчий, ніж в автосалоні три роки тому. На другому місці — гібрид Toyota RAV4: він подорожчав на 2,5% ($883).
Вживані авто 2019 року, які коштують більше, ніж нові:
- Porsche 911 — +5,7% ($11 373).
- Toyota RAV4 Hybrid — +2,5% ($883).
- Jeep Wrangler Unlimited — +2,0% ($880).
- Porsche 718 Cayman — +1,8% ($1 342).
- Jeep Wrangler — +0,3% ($90).
Також зазначається, що низка моделей мінімально втратила ціну за три роки і їх вигідно перепродувати. Наприклад, Mercedes G-Class 2019 знецінився всього на 0,6% або 980 доларів, а трирічна Honda Civic подешевшала на $352 (1,4%).
Найліквідніші авто віком 3 роки:
- Mercedes-Benz G-Class — втрата 0,6% вартості ($980).
- Honda Civic — 1,4% ($352).
- Subaru XV/Crosstrek — 1,9% ($545).
- Toyota C-HR — 2,5% ($639).
- Porsche 718 Boxster — 2,5% ($1 907).
- Toyota RAV4 — 2,6% ($843).
- Toyota Corolla — 3,4% ($846).
- Kia Rio — 3,5% ($631).
- Chevrolet Camaro — 3,5% ($1 401).
- Tesla Model 3 — 4,1% ($2 012).
Раніше Фокус розповідав, що вживані пікапи Ford Maverick стали в півтора рази дорожчими за нові.