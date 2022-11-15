Названі трирічні вживані авто, які коштують дорожче за нові

В умовах дефіциту старі авто мало втрачають у ціні, а деякі з них, навпаки, дорожчають. Низка трирічних авто з пробігом коштує більше, ніж під час покупки в автосалоні.

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Криза напівпровідників призвела до дефіциту авто та суттєвого зростання цін на автомобілі. Іноді складається парадоксальна ситуація — вживані автомобілі зараз дорожчі, ніж під час покупки в автосалоні. Про це повідомляє сайт iSeeCars.

Саме така ситуація зараз склалася на американському ринку — низка трирічних моделей не подешевшала, а навпаки додала в ціні. Причому йдеться не про колекційні лімітовані суперкари, а про досить масові моделі.

[ + – ] Porsche 911 за три роки подорожчав одразу на 11,5 тис. доларів Фото: Porsche

Найбільше додав у ціні Porsche 911 2019 року. На вторинному ринку спорткар переважно на 11 373 долари (5,7%) дорожчий, ніж в автосалоні три роки тому. На другому місці — гібрид Toyota RAV4: він подорожчав на 2,5% ($883).

Вживані авто 2019 року, які коштують більше, ніж нові:

Porsche 911 — +5,7% ($11 373). Toyota RAV4 Hybrid — +2,5% ($883). Jeep Wrangler Unlimited — +2,0% ($880). Porsche 718 Cayman — +1,8% ($1 342). Jeep Wrangler — +0,3% ($90).

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Також зазначається, що низка моделей мінімально втратила ціну за три роки і їх вигідно перепродувати. Наприклад, Mercedes G-Class 2019 знецінився всього на 0,6% або 980 доларів, а трирічна Honda Civic подешевшала на $352 (1,4%).

[ + – ] Mercedes-Benz G-Class практично не втрачає ціни за три роки володіння Фото: Mercedes-Benz

Найліквідніші авто віком 3 роки:

Mercedes-Benz G-Class — втрата 0,6% вартості ($980). Honda Civic — 1,4% ($352). Subaru XV/Crosstrek — 1,9% ($545). Toyota C-HR — 2,5% ($639). Porsche 718 Boxster — 2,5% ($1 907). Toyota RAV4 — 2,6% ($843). Toyota Corolla — 3,4% ($846). Kia Rio — 3,5% ($631). Chevrolet Camaro — 3,5% ($1 401). Tesla Model 3 — 4,1% ($2 012).

Раніше Фокус розповідав, що вживані пікапи Ford Maverick стали в півтора рази дорожчими за нові.