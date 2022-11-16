Які авто найбільше і найменше знецінюються за 5 років експлуатації
Експерти назвали найліквідніші та найменш ліквідні моделі авто. Найменше втрачають у ціні позашляховики та спорткари, а найбільше — великі преміальні седани.
Багато автомобілістів при виборі нової машини враховують її ліквідність. Деякі моделі дуже швидко знецінюються при перепродажі, інші зберігають вартість. Американська компанія iSeeCars визначила, які авто найменше втрачають у ціні за 5 років володіння, а які — найбільше.
У межах дослідження було проаналізовано близько 3 мільйонів оголошень із продажу п'ятирічних авто. З'ясувалося, що в середньому машини втрачають 33,3% вартості — це менше ніж кілька років тому.
З'ясувалося, що найменше дешевшають позашляховики та спорткари. Найліквідніший автомобіль — Jeep Wrangler, що втрачає в середньому 7,3% ($2361) початкової вартості за 5 років.
ТОП 10 найліквідніших автомобілів:
- Jeep Wrangler — втрата 7,3% вартості ($2361) за 5 років
- Jeep Wrangler Unlimited — 8,7% ($3344)
- Porsche 911 — 14,6% ($20 634)
- Toyota Tacoma — 14,9% ($5926)
- Honda Civic — 16,3% ($4237)
- Subaru BRZ — 18,2% ($ 5985)
- Ford Mustang — 19,4% ($ 7528)
- Toyota Corolla — 19,8% ($4617)
- Nissan Versa — 19,9% ($3183)
- Chevrolet Camaro — 20,2% ($7981)
Найбільше знецінюються великі преміальні седани. На першому місці — BMW 7 Series, що подешевшало на 56,9% ($61 923).
Найменш ліквідні автомобілі сучасності:
- BMW 7 Series — втрата 56,9% вартості ($61 923) за 5 років
- Maserati Ghibli — 56,3% ($51 168)
- Jaguar XF — 54,0% ($36 081)
- Infiniti QX80 — 52,6% ($44 265)
- Cadillac Escalade ESV — 52,3% ($55 128)
- Mercedes-Benz S-Class — 51,9% ($65 375)
- Lincoln Navigator — 51,9% ($41 426)
- Audi A6 — 51,5% ($33 331)
- Volvo S90 — 51,4% ($32 321)
- Ford Expedition — 50,7% ($32 674)
Звичайно, частина авто у цьому рейтингу продається лише на американському ринку. Втім, вживані автомобілі зі США в Україні популярні й купувати на вторинному ринку моделі, що втратили в ціні, вигідніше.
Раніше Фокус розповідав, що деякі авто з пробігом не втрачають ціни, а, навпаки, дорожчають.