Які авто найбільше і найменше знецінюються за 5 років експлуатації

Експерти назвали найліквідніші та найменш ліквідні моделі авто. Найменше втрачають у ціні позашляховики та спорткари, а найбільше — великі преміальні седани.

Related video

Багато автомобілістів при виборі нової машини враховують її ліквідність. Деякі моделі дуже швидко знецінюються при перепродажі, інші зберігають вартість. Американська компанія iSeeCars визначила, які авто найменше втрачають у ціні за 5 років володіння, а які — найбільше.

У межах дослідження було проаналізовано близько 3 мільйонів оголошень із продажу п'ятирічних авто. З'ясувалося, що в середньому машини втрачають 33,3% вартості — це менше ніж кілька років тому.

[ + – ] Найліквідніший автомобіль — Jeep Wrangler Фото: Stellantis

З'ясувалося, що найменше дешевшають позашляховики та спорткари. Найліквідніший автомобіль — Jeep Wrangler, що втрачає в середньому 7,3% ($2361) початкової вартості за 5 років.

ТОП 10 найліквідніших автомобілів:

Jeep Wrangler — втрата 7,3% вартості ($2361) за 5 років Jeep Wrangler Unlimited — 8,7% ($3344) Porsche 911 — 14,6% ($20 634) Toyota Tacoma — 14,9% ($5926) Honda Civic — 16,3% ($4237) Subaru BRZ — 18,2% ($ 5985) Ford Mustang — 19,4% ($ 7528) Toyota Corolla — 19,8% ($4617) Nissan Versa — 19,9% ($3183) Chevrolet Camaro — 20,2% ($7981)

Найбільше знецінюються великі преміальні седани. На першому місці — BMW 7 Series, що подешевшало на 56,9% ($61 923).

[ + – ] Найбільше знецінюється BMW 7 Series Фото: BMW

Найменш ліквідні автомобілі сучасності:

BMW 7 Series — втрата 56,9% вартості ($61 923) за 5 років Maserati Ghibli — 56,3% ($51 168) Jaguar XF — 54,0% ($36 081) Infiniti QX80 — 52,6% ($44 265) Cadillac Escalade ESV — 52,3% ($55 128) Mercedes-Benz S-Class — 51,9% ($65 375) Lincoln Navigator — 51,9% ($41 426) Audi A6 — 51,5% ($33 331) Volvo S90 — 51,4% ($32 321) Ford Expedition — 50,7% ($32 674)

Важливо

Німці визначили найбільш ненадійні автомобілі сучасності

Звичайно, частина авто у цьому рейтингу продається лише на американському ринку. Втім, вживані автомобілі зі США в Україні популярні й купувати на вторинному ринку моделі, що втратили в ціні, вигідніше.

Раніше Фокус розповідав, що деякі авто з пробігом не втрачають ціни, а, навпаки, дорожчають.