Американцы назвали лучшие автомобили 2022 года (фото)

Лучшие североамериканские авто года определят в трех категориях. Шесть из девяти финалистов — электромобили.

Объявлены финалисты конкурса North American Car, Truck, and Utility Vehicle of the Year ("Североамериканские автомобиль, пикап и кроссовер года"). За победу поборются девять моделей. Об этом сообщается на сайте премии.

Финалистов выбрали из 47 моделей-претендентов. Жюри оценивало их дизайн, динамические характеристики, управляемость, безопасность, технологии, практичность и стоимость. Победителей конкурса объявят 11 января в Детройте.

[ + – ] Acua Integra Фото: Honda [ + – ] Genesis G80 Electrified [ + – ] Nissan Z [ + – ] Cadillac Lyriq Фото: General Motors [ + – ] Genesis GV60 Фото: Genesis [ + – ] Kia EV6 [ + – ] Chevrolet Silverado ZR2 [ + – ] Ford F-150 Lightning [ + – ] Lordstown Endurance

Примечательно, что из 9 финалистов 6 – электромобили. Традиционно победителей оглашают в трех категориях. Претендентами на звание лучшего легкового авто являются Acura Integra, Genesis G80 Electrified и Nissan Z.

Финалистами в сегменте кроссоверов являются Cadillac Lyriq, Genesis GV60 и Kia EV6. В категории пикапов за награду поборются Chevrolet Silverado ZR2, Ford F-150 Lightning и Lordstown Endurance.

Конкурс North American Car, Truck, and Utility Vehicle of the Year проводят с 1989 года. Победителей выбирает жюри из 60 автожурналистов, представляющих США и Канаду. В прошлом году награды получили Honda Civic, а также Ford Bronco и Maverick.

