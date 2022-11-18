Американцы назвали лучшие автомобили 2022 года (фото)
Лучшие североамериканские авто года определят в трех категориях. Шесть из девяти финалистов — электромобили.
Объявлены финалисты конкурса North American Car, Truck, and Utility Vehicle of the Year ("Североамериканские автомобиль, пикап и кроссовер года"). За победу поборются девять моделей. Об этом сообщается на сайте премии.
Финалистов выбрали из 47 моделей-претендентов. Жюри оценивало их дизайн, динамические характеристики, управляемость, безопасность, технологии, практичность и стоимость. Победителей конкурса объявят 11 января в Детройте.
Примечательно, что из 9 финалистов 6 – электромобили. Традиционно победителей оглашают в трех категориях. Претендентами на звание лучшего легкового авто являются Acura Integra, Genesis G80 Electrified и Nissan Z.
Финалистами в сегменте кроссоверов являются Cadillac Lyriq, Genesis GV60 и Kia EV6. В категории пикапов за награду поборются Chevrolet Silverado ZR2, Ford F-150 Lightning и Lordstown Endurance.Важно
Конкурс North American Car, Truck, and Utility Vehicle of the Year проводят с 1989 года. Победителей выбирает жюри из 60 автожурналистов, представляющих США и Канаду. В прошлом году награды получили Honda Civic, а также Ford Bronco и Maverick.
Ранее Фокус сообщал, что американцы назвали самые надежные и ненадежные автомобили современности.