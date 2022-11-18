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Авто

Американцы назвали лучшие автомобили 2022 года (фото)

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Лучшие авто года в Америке назовут 11 декабря

Лучшие североамериканские авто года определят в трех категориях. Шесть из девяти финалистов — электромобили.

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Объявлены финалисты конкурса North American Car, Truck, and Utility Vehicle of the Year ("Североамериканские автомобиль, пикап и кроссовер года"). За победу поборются девять моделей. Об этом сообщается на сайте премии.

Финалистов выбрали из 47 моделей-претендентов. Жюри оценивало их дизайн, динамические характеристики, управляемость, безопасность, технологии, практичность и стоимость. Победителей конкурса объявят 11 января в Детройте.

Acua Integra Fullscreen
Acua Integra
Фото: Honda
Genesis G80 Electrified Fullscreen
Genesis G80 Electrified
Nissan Z Fullscreen
Nissan Z
Cadillac Lyriq Fullscreen
Cadillac Lyriq
Фото: General Motors
Genesis GV60 Fullscreen
Genesis GV60
Фото: Genesis
Kia EV6 Fullscreen
Kia EV6
Chevrolet Silverado ZR2 Fullscreen
Chevrolet Silverado ZR2
Ford F-150 Lightning Fullscreen
Ford F-150 Lightning
Lordstown Endurance Fullscreen
Lordstown Endurance
Acua Integra
Genesis G80 Electrified
Nissan Z
Cadillac Lyriq
Genesis GV60
Kia EV6
Chevrolet Silverado ZR2
Ford F-150 Lightning
Lordstown Endurance

Примечательно, что из 9 финалистов 6 – электромобили. Традиционно победителей оглашают в трех категориях. Претендентами на звание лучшего легкового авто являются Acura Integra, Genesis G80 Electrified и Nissan Z.

Финалистами в сегменте кроссоверов являются Cadillac Lyriq, Genesis GV60 и Kia EV6. В категории пикапов за награду поборются Chevrolet Silverado ZR2, Ford F-150 Lightning и Lordstown Endurance.

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Конкурс North American Car, Truck, and Utility Vehicle of the Year проводят с 1989 года. Победителей выбирает жюри из 60 автожурналистов, представляющих США и Канаду. В прошлом году награды получили Honda Civic, а также Ford Bronco и Maverick.

Ранее Фокус сообщал, что американцы назвали самые надежные и ненадежные автомобили современности.