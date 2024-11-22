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Авто

Названы лучшие авто года по мнению американцев (фото)

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Фото: carscoops.com | В США объявили 9 финалистов премии North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year

За звание лучших североамериканских авто года поборются девять моделей. Претенденты разделены на три категории.

На автошоу в Лос-Анджелесе объявили финалистов конкурса North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year ("Североамериканские авто, пикап и утилитарное авто года"). Об этом сообщается на сайте премии.

За звание лучших авто года в Северной Америке поборются девять моделей. Победителей назовут 10 января на Детройтском автосалоне.

Honda Civic Hybrid Fullscreen
Honda Civic Hybrid
Kia K4 Fullscreen
Kia K4
Toyota Camry Fullscreen
Toyota Camry
Chevrolet Equinox EV Fullscreen
Chevrolet Equinox EV
Hyundai Santa Fe Fullscreen
Hyundai Santa Fe
Volkswagen ID.Buzz Fullscreen
Volkswagen ID.Buzz
Форд Рейнджер Fullscreen
Форд Рейнджер
Фото: Ford
Ram 1500 Fullscreen
Ram 1500
Тойота Такома Fullscreen
Тойота Такома
Honda Civic Hybrid
Kia K4
Toyota Camry
Chevrolet Equinox EV
Hyundai Santa Fe
Volkswagen ID.Buzz
Форд Рейнджер
Ram 1500
Тойота Такома

Примечательно, что среди финалистов — всего два электромобиля. Лучшие авто года традиционно поделены на три категории.

Претенденты на звание лучшего легкового авто года — гибрид Honda Civic, Kia K4 и Toyota Camry. В сегменте утилитарных авто финалистами стали кроссоверы Chevrolet Equinox EV и Hyundai Santa Fe, а также минивэн Volkswagen ID.Buzz. Среди пикапов лучшими стали Ford Ranger, Ram 1500 и Toyota Tacoma.

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Конкурс North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year проводится с 1994 года. Лучшие авто года выбирает жюри из 50 североамериканских журналистов. В прошлом году лауреатами премии стали гибрид Toyota Prius, электрокроссовер Kia EV9 и пикап Ford Super Duty.

Между прочим, недавно лучшие автомобили года назвали в Европе.

Также Фокус рассказывал о лучших кроссоверах 2024 года.