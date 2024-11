Названы лучшие авто года по мнению американцев (фото)

За звание лучших североамериканских авто года поборются девять моделей. Претенденты разделены на три категории.

На автошоу в Лос-Анджелесе объявили финалистов конкурса North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year ("Североамериканские авто, пикап и утилитарное авто года"). Об этом сообщается на сайте премии.

За звание лучших авто года в Северной Америке поборются девять моделей. Победителей назовут 10 января на Детройтском автосалоне.

Honda Civic Hybrid Kia K4 Toyota Camry Chevrolet Equinox EV Hyundai Santa Fe Volkswagen ID.Buzz Форд Рейнджер Фото: Ford Ram 1500 Тойота Такома

Примечательно, что среди финалистов — всего два электромобиля. Лучшие авто года традиционно поделены на три категории.

Претенденты на звание лучшего легкового авто года — гибрид Honda Civic, Kia K4 и Toyota Camry. В сегменте утилитарных авто финалистами стали кроссоверы Chevrolet Equinox EV и Hyundai Santa Fe, а также минивэн Volkswagen ID.Buzz. Среди пикапов лучшими стали Ford Ranger, Ram 1500 и Toyota Tacoma.

Конкурс North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year проводится с 1994 года. Лучшие авто года выбирает жюри из 50 североамериканских журналистов. В прошлом году лауреатами премии стали гибрид Toyota Prius, электрокроссовер Kia EV9 и пикап Ford Super Duty.

