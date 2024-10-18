В Украине резко вырос спрос на авто из США: какие модели привозят чаще всего (фото)
Средний возраст авто из США в Украине составляет 5,9 года, а почти половина из них оснащены бензиновыми моторами. Впрочем, самыми популярными моделями являются электромобили Tesla.
Украинцы стали привозить больше подержанных авто из США. За 9 месяцев 2024 года их поставили на учет почти 33,5 тыс., что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
Средний возраст авто из США в Украине составляет 5,9 года, а их доля на подержанном рынке достигла 19%. Среди них преобладают так называемые "битки" — машины после ДТП.
Почти половина ввозимых (45%) подержанных авто из США оснащены бензиновыми двигателями, а более трети (35%) являются электрокарами. Доля гибридов и авто с ГБО составляет по 7%, а дизельных машин — 6%.
Вместе с тем, самые популярные авто из США в Украине — электромобили Tesla, которые занимают первые два места в рейтинге. Также пользуются спросом компактные кроссоверы.Важно
Самые популярные авто из США в Украине за 2024 год:
- Tesla Model 3 — 3613 зарегистрированных авто.
- Tesla Model Y — 3035 ед.
- Ford Escape — 2236 ед.
- Jeep Cherokee — 2014 ед.
- Volkswagen Passat — 1921 ед.
Кстати, в Украину начали завозить из США новые Honda Accord.
Также Фокус рассказывал, что Tesla обвинили в плагиате.