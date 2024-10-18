В Украине резко вырос спрос на авто из США: какие модели привозят чаще всего (фото)

Средний возраст авто из США в Украине составляет 5,9 года, а почти половина из них оснащены бензиновыми моторами. Впрочем, самыми популярными моделями являются электромобили Tesla.

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Украинцы стали привозить больше подержанных авто из США. За 9 месяцев 2024 года их поставили на учет почти 33,5 тыс., что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Средний возраст авто из США в Украине составляет 5,9 года, а их доля на подержанном рынке достигла 19%. Среди них преобладают так называемые "битки" — машины после ДТП.

Tesla Model 3 — самое популярное авто из США в Украине Фото: Tesla

Почти половина ввозимых (45%) подержанных авто из США оснащены бензиновыми двигателями, а более трети (35%) являются электрокарами. Доля гибридов и авто с ГБО составляет по 7%, а дизельных машин — 6%.

Вместе с тем, самые популярные авто из США в Украине — электромобили Tesla, которые занимают первые два места в рейтинге. Также пользуются спросом компактные кроссоверы.

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Самые популярные авто из США в Украине за 2024 год:

Tesla Model 3 — 3613 зарегистрированных авто. Tesla Model Y — 3035 ед. Ford Escape — 2236 ед. Jeep Cherokee — 2014 ед. Volkswagen Passat — 1921 ед.

Кстати, в Украину начали завозить из США новые Honda Accord.

Также Фокус рассказывал, что Tesla обвинили в плагиате.