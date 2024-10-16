Какие авто из Китая чаще всего выбирают украинцы: рейтинг моделей (фото)
Более 80% авто из Китая, которые продают в Украине, являются электрокарами. Украинцы покупают как электромобили китайских брендов, так и модели мировых производителей, которые собирают в КНР.
Спрос на авто из Китая в Украине существенно снизился. В сентябре их приобрели 1,2 тыс., что на 41% меньше, чем в августе и на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
Из этого количества 911 ед. — новые авто из Китая. Спрос на них вырос на 3% и они заняли 16% рынка.
Подержанных авто из КНР впервые поставили на учет 265, что на 34% меньше, чем в прошлом году. Их доля на рынке составляет 1,6%.
Стоит отметить, что 81% авто из Китая — электромобили. Как в новом, так и в подержанном сегменте в лидеры вышел электрокар Zeekr 001. Также популярными являются Volkswagen ID.4 и Honda M-NV китайского производства.
ТОП 5 популярных новых авто из Китая в Украине:
- Zeekr 001 — 109 проданных авто.
- Volkswagen ID.4 — 103 шт.
- Honda M-NV — 102 шт.
- BYD Song Plus — 102 шт.
- Nissan Ariya — 74 шт.
Самые популярные авто с пробегом из Китая за сентябрь 2024 года:
- Zeekr 001 — 40 проданных авто.
- Volkswagen ID.4 — 26 шт.
- Honda M-NV — 24 шт.
- Chery eQ1 — 22 шт.
- BYD Song Plus — 16 шт.
Кстати, недавно в Украине появился недорогой электрокроссовер Honda китайского производства.
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