Какие авто из Китая чаще всего выбирают украинцы: рейтинг моделей (фото)

Более 80% авто из Китая, которые продают в Украине, являются электрокарами. Украинцы покупают как электромобили китайских брендов, так и модели мировых производителей, которые собирают в КНР.

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Спрос на авто из Китая в Украине существенно снизился. В сентябре их приобрели 1,2 тыс., что на 41% меньше, чем в августе и на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Из этого количества 911 ед. — новые авто из Китая. Спрос на них вырос на 3% и они заняли 16% рынка.

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Подержанных авто из КНР впервые поставили на учет 265, что на 34% меньше, чем в прошлом году. Их доля на рынке составляет 1,6%.

Стоит отметить, что 81% авто из Китая — электромобили. Как в новом, так и в подержанном сегменте в лидеры вышел электрокар Zeekr 001. Также популярными являются Volkswagen ID.4 и Honda M-NV китайского производства.

ТОП 5 популярных новых авто из Китая в Украине:

Zeekr 001 — 109 проданных авто. Volkswagen ID.4 — 103 шт. Honda M-NV — 102 шт. BYD Song Plus — 102 шт. Nissan Ariya — 74 шт.

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Самые популярные авто с пробегом из Китая за сентябрь 2024 года:

Zeekr 001 — 40 проданных авто. Volkswagen ID.4 — 26 шт. Honda M-NV — 24 шт. Chery eQ1 — 22 шт. BYD Song Plus — 16 шт.

Кстати, недавно в Украине появился недорогой электрокроссовер Honda китайского производства.

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