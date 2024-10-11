Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2024 год (фото)

Самым популярным кроссовером в мире остается электромобиль. Вместе с тем, спрос на бензиновые и гибридные модели растет быстрее.

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Кроссоверы — самый популярный класс авто в мире. Каждый год покупают миллионы этих авто и спрос на них постоянно растет. На сайте focus2move назвали самые популярные кроссоверы в 2024 году.

Лидеры глобального рейтинга не изменились. Первое место сохраняет электрокроссовер Tesla Model Y: хотя рост продаж замедлился до 4,3%, но все же за 8 месяцев 2024 года продали 754 691 авто. Кстати, это единственная чисто электрическая модель в ТОП 10.

Спрос на Toyota RAV4 остается высоким Фото: Toyota

На втором месте остается Toyota RAV4 с 654 694 проданными авто, причем спрос на кроссовер растет быстрее — на 16,3%. Третью позицию занимает Honda CR-V — 479 875 авто с существенным ростом на 41,1%. В пятерку лучших также вошли две родственные модели — Hyundai Tucson (378 773 авто) и Kia Sportage (342 773 ед.).

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Самые популярные кроссоверы в мире за 2024 год:

Tesla Model Y — 754 691 ед. (+4,3%); Toyota RAV4 — 654 694 ед. (+16,7%); Honda CR-V — 479 875 ед. (+41,1%); Hyundai Tucson — 378 773 ед. (-3%); Kia Sportage — 342 773 ед. (+5,6%); BYD Song — 303 599 ед. (+26,8%); Volkswagen Tiguan — 280 550 ед. (+5,2%); Honda HR-V — 254 173 (+19,8%); Mazda CX-5 — 217 827 ед. (-2,1%); BMW X3 — 213 733 ед. (+11,5%).

Кроссоверы доминируют и на украинском рынке: в ТОП 10 моделей-лидеров их сразу девять.

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