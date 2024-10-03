ТОП 10 лучших кроссоверов 2024 года по мнению британцев (фото)

Британские журналисты определили лучшие новые кроссоверы и внедорожники. В ТОП 10 попали модели разных классов и ценовых категорий.

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Кроссоверы — самый популярный класс автомобилей в мире. На рынке огромный выбор этих моделей разных классов и ценовых категорий. Британское издание Autocar выбрало лучшие кроссоверы и внедорожники, которые можно приобрести в 2024 году.

ТОП 10 сформировали на основе результатов тест-драйвов авто. В нее попали как недорогие бюджетные, так и премиальные модели.

10 место. Toyota Land Cruiser 250

Toyota Land Cruiser 250 Фото: Toyota

Новый Toyota Land Cruiser 250 привлекает ретростилем. Он не такой комфортабельный, как Mercedes, зато порадует отличными внедорожными качествами и надежностью.

Плюсы:

хорошая проходимость;

просторный салон;

надежный дизель.

Минусы:

качество материалов отделки;

управляемость.

9 место. Skoda Karoq

Skoda Karoq Фото: Skoda

Хотя кроссовер Skoda Karoq выпускается с 2017 года, ему до сих пор есть чем заинтересовать. У него практичный и довольно вместительный салон и широкая линейка двигателей. Доступен и полный привод.

Плюсы:

практичный салон;

невысокая цена.

Минусы:

возраст авто начинает давать о себе знать;

жестковатая подвеска.

8 место. Porsche Macan

Porsche Macan Фото: Porsche

Porsche Macan скоро будет праздновать 10-летний юбилей и уже получил электрического преемника, однако до сих пор впечатляет. Это лучший в управлении кроссовер с мощными 3,0-литровыми двигателями. К тому же, у него качественный салон и комфортабельная пневмоподвеска.

Плюсы:

превосходная управляемость;

хорошая динамика;

роскошный салон.

Минусы:

высокая цена;

базовый 2,0-литровый мотор слабоват.

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7 место. Mercedes-Benz EQS SUV

Mercedes-Benz EQS SUV Фото: Mercedes-Benz

Mercedes EQS SUV — один из самых роскошных электрокроссоверов. У него качественный салон, мягкая пневмоподвеска и богатое оснащение. К тому же, у него немалый запас хода — 500 км в реальных условиях.

Плюсы:

качественный просторный салон;

комфортабельная подвеска.

Минусы:

противоречивый дизайн;

высокая цена.

6 место. Mazda CX-60

Mazda CX-60 Фото: Mazda

Новая Mazda CX-60 — альтернатива BMW X3. Премиальный кроссовер построен на заднеприводной платформе и доступен с рядными шестерками. У него качественный салон и богатое оснащение.

Плюсы:

качественный салон;

тяговитый и экономичный турбодизель.

Минусы:

странные настройки подвески.

5 место. Land Rover Defender

Land Rover Defender Фото: Land Rover

Land Rover Defender — способный внедорожник, который может быть комфортабельным семейным автомобилем. Кроме того, авто привлекает стильным дизайном и богатым оснащением.

Плюсы:

хорошая проходимость;

комфортабельный и легкий в управлении.

Минусы:

большие размеры;

высокая цена.

4 место. Kia EV9

Kia EV9 Фото: Kia

Самый большой и дорогой электромобиль Kia имеет просторный салон и неплохую динамику. Запас хода кроссовера превышает 500 км.

Плюсы:

просторный салон;

неплохая динамика;

большой запас хода.

Минусы:

высокая цена;

качество отделки салона не соответствует цене.

3 место. Range Rover Sport

Range Rover Sport Фото: Land Rover

Внедорожник является более доступной альтернативой Range Rover с качественным салоном, комфортабельной подвеской и неплохой проходимостью. Модель имеет широкую палитру бензиновых, дизельных и гибридных версий.

Плюсы:

хорошая шумоизоляция;

широкая линейка двигателей;

хорошие внедорожные качества.

Минусы:

высокая цена;

большие размеры.

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2 место. Dacia Duster

Dacia Duster Фото: Dacia

Новый Duster подорожал, однако стал качественнее и современнее, а еще теперь доступен в гибридном исполнении. У него просторный салон, немалый багажник и расширенная базовая комплектация.

Плюсы:

просторный салон;

невысокая цена;

экономичные двигатели.

Минусы:

местами дешевый пластик в салоне;

слабая шумоизоляция.

1 место. Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross Фото: Stellantis

Citroen C5 Aircross — комфортабельный семейный кроссовер с практичным салоном, большим багажником и мягкой подвеской. К тому же, он относительно недорогой и богато оснащен.

Плюсы:

удобный просторный салон;

комфортабельная подвеска.

Минусы:

неинтересная управляемость.

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