ТОП 10 лучших кроссоверов 2024 года по мнению британцев (фото)
Британские журналисты определили лучшие новые кроссоверы и внедорожники. В ТОП 10 попали модели разных классов и ценовых категорий.
Кроссоверы — самый популярный класс автомобилей в мире. На рынке огромный выбор этих моделей разных классов и ценовых категорий. Британское издание Autocar выбрало лучшие кроссоверы и внедорожники, которые можно приобрести в 2024 году.
ТОП 10 сформировали на основе результатов тест-драйвов авто. В нее попали как недорогие бюджетные, так и премиальные модели.
10 место. Toyota Land Cruiser 250
Новый Toyota Land Cruiser 250 привлекает ретростилем. Он не такой комфортабельный, как Mercedes, зато порадует отличными внедорожными качествами и надежностью.
Плюсы:
- хорошая проходимость;
- просторный салон;
- надежный дизель.
Минусы:
- качество материалов отделки;
- управляемость.
9 место. Skoda Karoq
Хотя кроссовер Skoda Karoq выпускается с 2017 года, ему до сих пор есть чем заинтересовать. У него практичный и довольно вместительный салон и широкая линейка двигателей. Доступен и полный привод.
Плюсы:
- практичный салон;
- невысокая цена.
Минусы:
- возраст авто начинает давать о себе знать;
- жестковатая подвеска.
8 место. Porsche Macan
Porsche Macan скоро будет праздновать 10-летний юбилей и уже получил электрического преемника, однако до сих пор впечатляет. Это лучший в управлении кроссовер с мощными 3,0-литровыми двигателями. К тому же, у него качественный салон и комфортабельная пневмоподвеска.
Плюсы:
- превосходная управляемость;
- хорошая динамика;
- роскошный салон.
Минусы:
- высокая цена;
- базовый 2,0-литровый мотор слабоват.
7 место. Mercedes-Benz EQS SUV
Mercedes EQS SUV — один из самых роскошных электрокроссоверов. У него качественный салон, мягкая пневмоподвеска и богатое оснащение. К тому же, у него немалый запас хода — 500 км в реальных условиях.
Плюсы:
- качественный просторный салон;
- комфортабельная подвеска.
Минусы:
- противоречивый дизайн;
- высокая цена.
6 место. Mazda CX-60
Новая Mazda CX-60 — альтернатива BMW X3. Премиальный кроссовер построен на заднеприводной платформе и доступен с рядными шестерками. У него качественный салон и богатое оснащение.
Плюсы:
- качественный салон;
- тяговитый и экономичный турбодизель.
Минусы:
- странные настройки подвески.
5 место. Land Rover Defender
Land Rover Defender — способный внедорожник, который может быть комфортабельным семейным автомобилем. Кроме того, авто привлекает стильным дизайном и богатым оснащением.
Плюсы:
- хорошая проходимость;
- комфортабельный и легкий в управлении.
Минусы:
- большие размеры;
- высокая цена.
4 место. Kia EV9
Самый большой и дорогой электромобиль Kia имеет просторный салон и неплохую динамику. Запас хода кроссовера превышает 500 км.
Плюсы:
- просторный салон;
- неплохая динамика;
- большой запас хода.
Минусы:
- высокая цена;
- качество отделки салона не соответствует цене.
3 место. Range Rover Sport
Внедорожник является более доступной альтернативой Range Rover с качественным салоном, комфортабельной подвеской и неплохой проходимостью. Модель имеет широкую палитру бензиновых, дизельных и гибридных версий.
Плюсы:
- хорошая шумоизоляция;
- широкая линейка двигателей;
- хорошие внедорожные качества.
Минусы:
- высокая цена;
- большие размеры.
2 место. Dacia Duster
Новый Duster подорожал, однако стал качественнее и современнее, а еще теперь доступен в гибридном исполнении. У него просторный салон, немалый багажник и расширенная базовая комплектация.
Плюсы:
- просторный салон;
- невысокая цена;
- экономичные двигатели.
Минусы:
- местами дешевый пластик в салоне;
- слабая шумоизоляция.
1 место. Citroen C5 Aircross
Citroen C5 Aircross — комфортабельный семейный кроссовер с практичным салоном, большим багажником и мягкой подвеской. К тому же, он относительно недорогой и богато оснащен.
Плюсы:
- удобный просторный салон;
- комфортабельная подвеска.
Минусы:
- неинтересная управляемость.
Ранее Фокус рассказывал о лучших бюджетных автомобилях по версии американцев.
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