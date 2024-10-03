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ТОП 10 лучших кроссоверов 2024 года по мнению британцев (фото)

лучшие кроссоверы, новые кроссоверы
Фото: Motor Trend | В Великобритании выбрали лучшие кроссоверы в Великобритании

Британские журналисты определили лучшие новые кроссоверы и внедорожники. В ТОП 10 попали модели разных классов и ценовых категорий.

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Кроссоверы — самый популярный класс автомобилей в мире. На рынке огромный выбор этих моделей разных классов и ценовых категорий. Британское издание Autocar выбрало лучшие кроссоверы и внедорожники, которые можно приобрести в 2024 году.

ТОП 10 сформировали на основе результатов тест-драйвов авто. В нее попали как недорогие бюджетные, так и премиальные модели.

10 место. Toyota Land Cruiser 250

Toyota Land Cruiser 250, лучшие кроссоверы, новые кроссоверы, новые кроссоверы Fullscreen
Toyota Land Cruiser 250
Фото: Toyota

Новый Toyota Land Cruiser 250 привлекает ретростилем. Он не такой комфортабельный, как Mercedes, зато порадует отличными внедорожными качествами и надежностью.

Плюсы:

  • хорошая проходимость;
  • просторный салон;
  • надежный дизель.

Минусы:

  • качество материалов отделки;
  • управляемость.

9 место. Skoda Karoq

Skoda Karoq, лучшие кроссоверы, новые кроссоверы, новые кроссоверы Fullscreen
Skoda Karoq
Фото: Skoda

Хотя кроссовер Skoda Karoq выпускается с 2017 года, ему до сих пор есть чем заинтересовать. У него практичный и довольно вместительный салон и широкая линейка двигателей. Доступен и полный привод.

Плюсы:

  • практичный салон;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • возраст авто начинает давать о себе знать;
  • жестковатая подвеска.

8 место. Porsche Macan

Porsche Macan, лучшие кроссоверы, новые кроссоверы, новые кроссоверы Fullscreen
Porsche Macan
Фото: Porsche

Porsche Macan скоро будет праздновать 10-летний юбилей и уже получил электрического преемника, однако до сих пор впечатляет. Это лучший в управлении кроссовер с мощными 3,0-литровыми двигателями. К тому же, у него качественный салон и комфортабельная пневмоподвеска.

Плюсы:

  • превосходная управляемость;
  • хорошая динамика;
  • роскошный салон.

Минусы:

  • высокая цена;
  • базовый 2,0-литровый мотор слабоват.
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7 место. Mercedes-Benz EQS SUV

Mercedes-Benz EQS SUV, лучшие кроссоверы, новые кроссоверы, новые кроссоверы Fullscreen
Mercedes-Benz EQS SUV
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes EQS SUV — один из самых роскошных электрокроссоверов. У него качественный салон, мягкая пневмоподвеска и богатое оснащение. К тому же, у него немалый запас хода — 500 км в реальных условиях.

Плюсы:

  • качественный просторный салон;
  • комфортабельная подвеска.

Минусы:

  • противоречивый дизайн;
  • высокая цена.

6 место. Mazda CX-60

Mazda CX-60, лучшие кроссоверы, новые кроссоверы, новые кроссоверы Fullscreen
Mazda CX-60
Фото: Mazda

Новая Mazda CX-60 — альтернатива BMW X3. Премиальный кроссовер построен на заднеприводной платформе и доступен с рядными шестерками. У него качественный салон и богатое оснащение.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • тяговитый и экономичный турбодизель.

Минусы:

  • странные настройки подвески.

5 место. Land Rover Defender

Land Rover Defender, лучшие кроссоверы, новые кроссоверы, новые кроссоверы Fullscreen
Land Rover Defender
Фото: Land Rover

Land Rover Defender — способный внедорожник, который может быть комфортабельным семейным автомобилем. Кроме того, авто привлекает стильным дизайном и богатым оснащением.

Плюсы:

  • хорошая проходимость;
  • комфортабельный и легкий в управлении.

Минусы:

  • большие размеры;
  • высокая цена.

4 место. Kia EV9

Kia EV9, лучшие кроссоверы, новые кроссоверы, новые кроссоверы Fullscreen
Kia EV9
Фото: Kia

Самый большой и дорогой электромобиль Kia имеет просторный салон и неплохую динамику. Запас хода кроссовера превышает 500 км.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • неплохая динамика;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • высокая цена;
  • качество отделки салона не соответствует цене.

3 место. Range Rover Sport

Range Rover Sport, лучшие кроссоверы, новые кроссоверы, новые кроссоверы Fullscreen
Range Rover Sport
Фото: Land Rover

Внедорожник является более доступной альтернативой Range Rover с качественным салоном, комфортабельной подвеской и неплохой проходимостью. Модель имеет широкую палитру бензиновых, дизельных и гибридных версий.

Плюсы:

  • хорошая шумоизоляция;
  • широкая линейка двигателей;
  • хорошие внедорожные качества.

Минусы:

  • высокая цена;
  • большие размеры.
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2 место. Dacia Duster

Dacia Duster, лучшие кроссоверы, новые кроссоверы, новые кроссоверы Fullscreen
Dacia Duster
Фото: Dacia

Новый Duster подорожал, однако стал качественнее и современнее, а еще теперь доступен в гибридном исполнении. У него просторный салон, немалый багажник и расширенная базовая комплектация.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • невысокая цена;
  • экономичные двигатели.

Минусы:

  • местами дешевый пластик в салоне;
  • слабая шумоизоляция.

1 место. Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross, лучшие кроссоверы, новые кроссоверы, новые кроссоверы Fullscreen
Citroen C5 Aircross
Фото: Stellantis

Citroen C5 Aircross — комфортабельный семейный кроссовер с практичным салоном, большим багажником и мягкой подвеской. К тому же, он относительно недорогой и богато оснащен.

Плюсы:

  • удобный просторный салон;
  • комфортабельная подвеска.

Минусы:

  • неинтересная управляемость.

Ранее Фокус рассказывал о лучших бюджетных автомобилях по версии американцев.

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