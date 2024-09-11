Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)

В рейтинг попали компактные кроссоверы популярных сегментов B-SUV и C-SUV. Они доступны, комфортабельны и обычно недорогие в содержании.

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Кроссоверы — самый популярный класс автомобилей в наши дни. Их ценят за практичность и внедорожные способности. А кроссоверы с пробегом из Европы еще и привлекают невысокой стоимостью. Британское издание WhatCar выбрало лучшие подержанные кроссоверы классов B-SUV и C-SUV стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000).

10 место. Skoda Yeti

Шкода Йети Фото: Skoda

Компактный кроссовер Skoda удивительно просторный внутри и имеет практичный салон со съемными задними креслами. Авто недорогое, хотя не самое новое — о его возрасте говорит устаревшая мультимедийная система.

Плюсы:

просторный салон;

экономичные дизельные версии;

неплохо настроенное шасси.

Минусы:

жестковатая подвеска;

не самая лучшая шумоизоляция.

9 место. Suzuki SX4

Suzuki SX4 Фото: carscoops.com

Suzuki SX4 второго поколения — дешевый и очень надежный компактный кроссовер. Он экономичен и богато оснащен.

Плюсы:

богатое оснащение;

неплохая управляемость.

Минусы:

жестковатая подвеска;

низкое качество внутренней отделки.

8 место. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan первого поколения до сих пор пользуется спросом. У него качественный просторный салон и экономичные двигатели с турбонаддувом.

Плюсы:

качественный просторный салон;

экономичные двигатели.

Минусы:

жестковатая езда;

завышенная цена.

7 место. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Фото: Nissan

Кроссоверов Nissan Qashqai второй генерации на европейском рынке немало и они недорогие. Эта модель доступна с экономичным дизелем и достаточно богато укомплектована.

Плюсы:

богатое оснащение;

экономичные дизели.

Минусы:

жесткая езда с 19-дюймовыми дисками;

ограниченный обзор назад.

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6 место. Renault Kadjar

Renault Kadjar Фото: Renault

Kadjar — французский собрат Nissan Qashqai с большим багажником и более комфортной подвеской. Выгоднее всего покупать вариант с 1,5-литровым турбодизелем.

Плюсы:

просторные салон и багажник;

экономичный дизель.

Минусы:

не лучшее качество;

специфические тормоза.

5 место. MG ZS

MG ZS Фото: MG

Бензиновый MG ZS — недорогой компактный кроссовер с просторным салоном, большим багажником и комфортабельной подвеской.

Плюсы:

просторные салон и багажник;

невысокая цена.

Минусы:

есть вопросы к качеству отделки.

4 место. Dacia Duster

Dacia Duster Фото: Dacia

Duster второго поколения — дешевый бюджетный кроссовер с неплохой проходимостью. Невысокая цена позволяет закрыть глаза на недостатки авто.

Плюсы:

вместительный багажник;

хорошая проходимость;

невысокая цена.

Минусы:

бедная комплектация;

дешевый интерьер.

3 место. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Hyundai Tucson — недорогой компактный кроссовер с богатым оснащением, достаточно просторным салоном и легкой управляемостью. Дизельные версии достаточно экономичны.

Плюсы:

просторный салон;

богатое оснащение;

невысокая цена.

Минусы:

жестковатая подвеска;

большой расход топлива в бензиновых версиях.

2 место. Kia Sportage

Kia Sportage Фото: Kia

Kia Sportage — собрат Hyundai Tucson, у которого несколько лучше управляемость и обычно лучше комплектация. Кроссовер достаточно дешевый и на рынке этих авто хватает.

Плюсы:

практичный салон;

богатое оснащение;

невысокая цена.

Минусы:

шумные дизельные двигатели;

жестковатая езда.

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1 место. SEAT Ateca

SEAT Ateca Фото: SEAT

Кроссовер SEAT Ateca привлекает, прежде всего, отличной управляемостью. Вместе с тем, компактная модель просторная и имеет большой багажник. К тому же, кроссовер относительно недорогой.

Плюсы:

превосходная управляемость;

просторный салон;

большой багажник.

Минусы:

качество отделки салона;

не самый экономичный.

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