Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)
В рейтинг попали компактные кроссоверы популярных сегментов B-SUV и C-SUV. Они доступны, комфортабельны и обычно недорогие в содержании.
Кроссоверы — самый популярный класс автомобилей в наши дни. Их ценят за практичность и внедорожные способности. А кроссоверы с пробегом из Европы еще и привлекают невысокой стоимостью. Британское издание WhatCar выбрало лучшие подержанные кроссоверы классов B-SUV и C-SUV стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000).
10 место. Skoda Yeti
Компактный кроссовер Skoda удивительно просторный внутри и имеет практичный салон со съемными задними креслами. Авто недорогое, хотя не самое новое — о его возрасте говорит устаревшая мультимедийная система.
Плюсы:
- просторный салон;
- экономичные дизельные версии;
- неплохо настроенное шасси.
Минусы:
- жестковатая подвеска;
- не самая лучшая шумоизоляция.
9 место. Suzuki SX4
Suzuki SX4 второго поколения — дешевый и очень надежный компактный кроссовер. Он экономичен и богато оснащен.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- неплохая управляемость.
Минусы:
- жестковатая подвеска;
- низкое качество внутренней отделки.
8 место. Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan первого поколения до сих пор пользуется спросом. У него качественный просторный салон и экономичные двигатели с турбонаддувом.
Плюсы:
- качественный просторный салон;
- экономичные двигатели.
Минусы:
- жестковатая езда;
- завышенная цена.
7 место. Nissan Qashqai
Кроссоверов Nissan Qashqai второй генерации на европейском рынке немало и они недорогие. Эта модель доступна с экономичным дизелем и достаточно богато укомплектована.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- экономичные дизели.
Минусы:
- жесткая езда с 19-дюймовыми дисками;
- ограниченный обзор назад.
6 место. Renault Kadjar
Kadjar — французский собрат Nissan Qashqai с большим багажником и более комфортной подвеской. Выгоднее всего покупать вариант с 1,5-литровым турбодизелем.
Плюсы:
- просторные салон и багажник;
- экономичный дизель.
Минусы:
- не лучшее качество;
- специфические тормоза.
5 место. MG ZS
Бензиновый MG ZS — недорогой компактный кроссовер с просторным салоном, большим багажником и комфортабельной подвеской.
Плюсы:
- просторные салон и багажник;
- невысокая цена.
Минусы:
- есть вопросы к качеству отделки.
4 место. Dacia Duster
Duster второго поколения — дешевый бюджетный кроссовер с неплохой проходимостью. Невысокая цена позволяет закрыть глаза на недостатки авто.
Плюсы:
- вместительный багажник;
- хорошая проходимость;
- невысокая цена.
Минусы:
- бедная комплектация;
- дешевый интерьер.
3 место. Hyundai Tucson
Hyundai Tucson — недорогой компактный кроссовер с богатым оснащением, достаточно просторным салоном и легкой управляемостью. Дизельные версии достаточно экономичны.
Плюсы:
- просторный салон;
- богатое оснащение;
- невысокая цена.
Минусы:
- жестковатая подвеска;
- большой расход топлива в бензиновых версиях.
2 место. Kia Sportage
Kia Sportage — собрат Hyundai Tucson, у которого несколько лучше управляемость и обычно лучше комплектация. Кроссовер достаточно дешевый и на рынке этих авто хватает.
Плюсы:
- практичный салон;
- богатое оснащение;
- невысокая цена.
Минусы:
- шумные дизельные двигатели;
- жестковатая езда.
1 место. SEAT Ateca
Кроссовер SEAT Ateca привлекает, прежде всего, отличной управляемостью. Вместе с тем, компактная модель просторная и имеет большой багажник. К тому же, кроссовер относительно недорогой.
Плюсы:
- превосходная управляемость;
- просторный салон;
- большой багажник.
Минусы:
- качество отделки салона;
- не самый экономичный.
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