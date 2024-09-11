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Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)

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Эксперты выбрали лучшие компактные кроссоверы

В рейтинг попали компактные кроссоверы популярных сегментов B-SUV и C-SUV. Они доступны, комфортабельны и обычно недорогие в содержании.

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Кроссоверы — самый популярный класс автомобилей в наши дни. Их ценят за практичность и внедорожные способности. А кроссоверы с пробегом из Европы еще и привлекают невысокой стоимостью. Британское издание WhatCar выбрало лучшие подержанные кроссоверы классов B-SUV и C-SUV стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000).

10 место. Skoda Yeti

Skoda Yeti, лучшие кроссоверы с пробегом, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы Fullscreen
Шкода Йети
Фото: Skoda

Компактный кроссовер Skoda удивительно просторный внутри и имеет практичный салон со съемными задними креслами. Авто недорогое, хотя не самое новое — о его возрасте говорит устаревшая мультимедийная система.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • экономичные дизельные версии;
  • неплохо настроенное шасси.

Минусы:

  • жестковатая подвеска;
  • не самая лучшая шумоизоляция.

9 место. Suzuki SX4

Suzuki SX4, лучшие кроссоверы с пробегом, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы Fullscreen
Suzuki SX4
Фото: carscoops.com

Suzuki SX4 второго поколения — дешевый и очень надежный компактный кроссовер. Он экономичен и богато оснащен.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • неплохая управляемость.

Минусы:

  • жестковатая подвеска;
  • низкое качество внутренней отделки.

8 место. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan, лучшие кроссоверы с пробегом, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы Fullscreen
Volkswagen Tiguan
Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan первого поколения до сих пор пользуется спросом. У него качественный просторный салон и экономичные двигатели с турбонаддувом.

Плюсы:

  • качественный просторный салон;
  • экономичные двигатели.

Минусы:

  • жестковатая езда;
  • завышенная цена.

7 место. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai, лучшие кроссоверы с пробегом, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы Fullscreen
Nissan Qashqai
Фото: Nissan

Кроссоверов Nissan Qashqai второй генерации на европейском рынке немало и они недорогие. Эта модель доступна с экономичным дизелем и достаточно богато укомплектована.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • экономичные дизели.

Минусы:

  • жесткая езда с 19-дюймовыми дисками;
  • ограниченный обзор назад.
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6 место. Renault Kadjar

Renault Kadjar, лучшие кроссоверы с пробегом, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, лучшие б/у кроссоверы Fullscreen
Renault Kadjar
Фото: Renault

Kadjar — французский собрат Nissan Qashqai с большим багажником и более комфортной подвеской. Выгоднее всего покупать вариант с 1,5-литровым турбодизелем.

Плюсы:

  • просторные салон и багажник;
  • экономичный дизель.

Минусы:

  • не лучшее качество;
  • специфические тормоза.

5 место. MG ZS

MG ZS, лучшие кроссоверы с пробегом, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы Fullscreen
MG ZS
Фото: MG

Бензиновый MG ZS — недорогой компактный кроссовер с просторным салоном, большим багажником и комфортабельной подвеской.

Плюсы:

  • просторные салон и багажник;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • есть вопросы к качеству отделки.

4 место. Dacia Duster

Dacia Duster, лучшие кроссоверы с пробегом, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, лучшие б/у кроссоверы Fullscreen
Dacia Duster
Фото: Dacia

Duster второго поколения — дешевый бюджетный кроссовер с неплохой проходимостью. Невысокая цена позволяет закрыть глаза на недостатки авто.

Плюсы:

  • вместительный багажник;
  • хорошая проходимость;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • бедная комплектация;
  • дешевый интерьер.

3 место. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson, лучшие кроссоверы с пробегом, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы Fullscreen
Hyundai Tucson
Фото: Hyundai

Hyundai Tucson — недорогой компактный кроссовер с богатым оснащением, достаточно просторным салоном и легкой управляемостью. Дизельные версии достаточно экономичны.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • богатое оснащение;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • жестковатая подвеска;
  • большой расход топлива в бензиновых версиях.

2 место. Kia Sportage

Kia Sportage, лучшие кроссоверы с пробегом, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы Fullscreen
Kia Sportage
Фото: Kia

Kia Sportage — собрат Hyundai Tucson, у которого несколько лучше управляемость и обычно лучше комплектация. Кроссовер достаточно дешевый и на рынке этих авто хватает.

Плюсы:

  • практичный салон;
  • богатое оснащение;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • шумные дизельные двигатели;
  • жестковатая езда.
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1 место. SEAT Ateca

SEAT Ateca, лучшие кроссоверы с пробегом, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы Fullscreen
SEAT Ateca
Фото: SEAT

Кроссовер SEAT Ateca привлекает, прежде всего, отличной управляемостью. Вместе с тем, компактная модель просторная и имеет большой багажник. К тому же, кроссовер относительно недорогой.

Плюсы:

  • превосходная управляемость;
  • просторный салон;
  • большой багажник.

Минусы:

  • качество отделки салона;
  • не самый экономичный.

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