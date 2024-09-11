Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000 (фото)

До рейтингу потрапили компактні кросовери популярних сегментів B-SUV та C-SUV. Вони доступні, комфортабельні та зазвичай недорогі в обслуговуванні.

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Кросовери — найпопулярніший клас автомобілів в наші дні. Їх цінують за практичність та позашляхові здібності. А кросовери з пробігом із Європи ще й приваблюють невисокою вартістю. Британське видання WhatCar обрало найкращі вживані кросовери класів B-SUV і C-SUV вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000).

10 місце. Skoda Yeti

Skoda Yeti Фото: Skoda

Компактний кросовер Skoda на диво просторий усередині та має практичний салон зі знімними задніми кріслами. Авто недороге, хоча не найновіше — про його вік свідчить застаріла мультимедійна система.

Плюси:

просторий салон;

економічні дизельні версії;

непогано налаштоване шасі.

Мінуси:

жорсткувата підвіска;

не найкраща шумоізоляція.

9 місце. Suzuki SX4

Suzuki SX4 Фото: carscoops.com

Suzuki SX4 другого покоління — дешевий і дуже надійний компактний кросовер. Він економічний та багато оснащений.

Плюси:

багате оснащення;

непогана керованість.

Мінуси:

жорсткувата підвіска;

низька якість внутрішнього оздоблення.

8 місце. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan першого покоління досі користується попитом. У нього якісний просторий салон та економічні двигуни з турбонаддувом.

Плюси:

якісний просторий салон;

економічні двигуни.

Мінуси:

жорсткувата їзда;

завищена ціна.

7 місце. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Фото: Nissan

Кросоверів Nissan Qashqai другої генерації на європейському ринку чимало і вони недорогі. Ця модель доступна з економічним дизелем та досить багато укомплектована.

Плюси:

багате оснащення;

економічні дизелі.

Мінуси:

жорстка їзда з 19-дюймовими дисками;

обмежений огляд назад.

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6 місце. Renault Kadjar

Renault Kadjar Фото: Renault

Kadjar — французький побратим Nissan Qashqai з більшим багажником та комфортнішою підвіскою. Найвигідніше купувати варіант із 1,5-літровим турбодизелем.

Плюси:

просторі салон та багажник;

економічний дизель.

Мінуси:

не найкраща якість;

специфічні гальма.

5 місце. MG ZS

MG ZS Фото: MG

Бензиновий MG ZS — недорогий компактний кросовер із просторим салоном, великим багажником та комфортабельною підвіскою.

Плюси:

просторі салон та багажник;

невисока ціна.

Мінуси:

є питання до якості оздоблення.

4 місце. Dacia Duster

Dacia Duster Фото: Dacia

Duster другого покоління — дешевий бюджетний кросовер із непоганою прохідністю. Невисока ціна дає змогу закрити очі на недоліки авто.

Плюси:

місткий багажник;

гарна прохідність;

невисока ціна.

Мінуси:

бідна комплектація;

дешевий інтер’єр.

3 місце. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Hyundai Tucson — недорогий компактний кросовер із багатим оснащенням, досить просторим салоном та легкою керованістю. Дизельні версії досить економічні.

Плюси:

просторий салон;

багате оснащення;

невисока ціна.

Мінуси:

жорсткувата підвіска;

велика витрата пального в бензинових версіях.

2 місце. Kia Sportage

Kia Sportage Фото: Kia

Kia Sportage — побратим Hyundai Tucson, у якого дещо краща керованість та зазвичай краща комплектація. Кросовер досить дешевий і на ринку цих авто вистачає.

Плюси:

практичний салон;

багате оснащення;

невисока ціна.

Мінуси:

шумні дизельні двигуни;

жорсткувата їзда.

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1 місце. SEAT Ateca

SEAT Ateca Фото: SEAT

Кросовер SEAT Ateca приваблює насамперед чудовою керованістю. Водночас компактна модель простора та має великий багажник. До того ж кросовер відносно недорогий.

Плюси:

чудова керованість;

просторий салон;

великий багажник.

Мінуси:

якість оздоблення салону;

не найекономічніший.

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