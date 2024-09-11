Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000 (фото)
До рейтингу потрапили компактні кросовери популярних сегментів B-SUV та C-SUV. Вони доступні, комфортабельні та зазвичай недорогі в обслуговуванні.
Кросовери — найпопулярніший клас автомобілів в наші дні. Їх цінують за практичність та позашляхові здібності. А кросовери з пробігом із Європи ще й приваблюють невисокою вартістю. Британське видання WhatCar обрало найкращі вживані кросовери класів B-SUV і C-SUV вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000).
10 місце. Skoda Yeti
Компактний кросовер Skoda на диво просторий усередині та має практичний салон зі знімними задніми кріслами. Авто недороге, хоча не найновіше — про його вік свідчить застаріла мультимедійна система.
Плюси:
- просторий салон;
- економічні дизельні версії;
- непогано налаштоване шасі.
Мінуси:
- жорсткувата підвіска;
- не найкраща шумоізоляція.
9 місце. Suzuki SX4
Suzuki SX4 другого покоління — дешевий і дуже надійний компактний кросовер. Він економічний та багато оснащений.
Плюси:
- багате оснащення;
- непогана керованість.
Мінуси:
- жорсткувата підвіска;
- низька якість внутрішнього оздоблення.
8 місце. Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan першого покоління досі користується попитом. У нього якісний просторий салон та економічні двигуни з турбонаддувом.
Плюси:
- якісний просторий салон;
- економічні двигуни.
Мінуси:
- жорсткувата їзда;
- завищена ціна.
7 місце. Nissan Qashqai
Кросоверів Nissan Qashqai другої генерації на європейському ринку чимало і вони недорогі. Ця модель доступна з економічним дизелем та досить багато укомплектована.
Плюси:
- багате оснащення;
- економічні дизелі.
Мінуси:
- жорстка їзда з 19-дюймовими дисками;
- обмежений огляд назад.
6 місце. Renault Kadjar
Kadjar — французький побратим Nissan Qashqai з більшим багажником та комфортнішою підвіскою. Найвигідніше купувати варіант із 1,5-літровим турбодизелем.
Плюси:
- просторі салон та багажник;
- економічний дизель.
Мінуси:
- не найкраща якість;
- специфічні гальма.
5 місце. MG ZS
Бензиновий MG ZS — недорогий компактний кросовер із просторим салоном, великим багажником та комфортабельною підвіскою.
Плюси:
- просторі салон та багажник;
- невисока ціна.
Мінуси:
- є питання до якості оздоблення.
4 місце. Dacia Duster
Duster другого покоління — дешевий бюджетний кросовер із непоганою прохідністю. Невисока ціна дає змогу закрити очі на недоліки авто.
Плюси:
- місткий багажник;
- гарна прохідність;
- невисока ціна.
Мінуси:
- бідна комплектація;
- дешевий інтер’єр.
3 місце. Hyundai Tucson
Hyundai Tucson — недорогий компактний кросовер із багатим оснащенням, досить просторим салоном та легкою керованістю. Дизельні версії досить економічні.
Плюси:
- просторий салон;
- багате оснащення;
- невисока ціна.
Мінуси:
- жорсткувата підвіска;
- велика витрата пального в бензинових версіях.
2 місце. Kia Sportage
Kia Sportage — побратим Hyundai Tucson, у якого дещо краща керованість та зазвичай краща комплектація. Кросовер досить дешевий і на ринку цих авто вистачає.
Плюси:
- практичний салон;
- багате оснащення;
- невисока ціна.
Мінуси:
- шумні дизельні двигуни;
- жорсткувата їзда.
1 місце. SEAT Ateca
Кросовер SEAT Ateca приваблює насамперед чудовою керованістю. Водночас компактна модель простора та має великий багажник. До того ж кросовер відносно недорогий.
Плюси:
- чудова керованість;
- просторий салон;
- великий багажник.
Мінуси:
- якість оздоблення салону;
- не найекономічніший.
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