Названы лучшие подержанные авто из США стоимостью до $20 000 (фото)

В рейтинг попали подержанные автомобили разных классов — седаны, кроссоверы и даже спорткар. Больше всего моделей-победителей — у Toyota.

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В Украине за последние месяцы резко вырос спрос на подержанные авто из США. Обычно украинцы выбирают дешевые модели стоимостью менее 20 000 долларов. Именно рейтинг таких авто с пробегом выпустило американское издание Conrumer Reports, которое специализируется на потребительских исследованиях.

Эксперты Conrumer Reports стремились показать, что дешевые авто с пробегом не обязательно плохие. Они создали рейтинг на основе результатов тестов автомобилей, данных об их надежности, а также информации об их безопасности и результатов краш-тестов. Лучшие модели определили в разных классах и нескольких ценовых категориях.

Легковое авто стоимостью до $10 000 — Chevrolet Cruze 2017 года

Chevrolet Cruze Фото: General Motors

Chevrolet Cruze второго поколения комфортабельный, экономичный и достаточно просторный. К тому же, модель неплохо оснащена за свои деньги. Выгодной является покупка Chevrolet Cruze 2017 года, ведь он надежнее модели 2016 года и дешевле седанов 2018-2019 годов.

Легковое авто стоимостью до $15 000 — Hyundai Elantra 2019 года

Hyundai Elantra Фото: Hyundai

Седан Hyundai Elantra ценят за легкую управляемость просторный второй ряд и небольшой расход топлива. Модель 2019 года прошла обновление и получила набор современных систем безопасности.

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Гибрид стоимостью до $15 000 — Toyota Corolla 2021 года

Toyota Corolla Фото: Toyota

Седан Toyota Corolla простой и надежный, а еще расходует 4,9 л на 100 км. К тому же, у него 10 подушек безопасности и набор электронных "помощников".

Гибрид стоимостью до $20 000 — Toyota RAV4 2018 года

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Гибрид Toyota RAV4 четвертого поколения выпускали с 2013 года, однако более ценной является обновленная модель. Ей увеличили мощность, расширили комплектацию и доработали подвеску. Кроссовер комфортабельный, надежный и экономичный.

Компактный россовер стоимостью до $15 000 — Honda HR-V 2018 года

Honda HR-V Фото: Honda

Honda HR-V — компактный и экономичный кроссовер для города. От собрата Honda Fit/Jazz он унаследовал просторный салон с трансформируемыми задними креслами. Версия ЕХ более привлекательна благодаря богатой комплектации по безопасности.

Компактный кроссовер стоимостью до $20 000 — Kia Sportage 2021 года

Kia Sportage Фото: Kia

Кроссовер Kia Sportage привлекает просторным салоном и неплохой управляемостью. Впрочем, он не самый комфортный, а бензиновые двигатели не очень экономичны. Зато обычно авто богато оснащено.

Семейный кроссовер стоимостью до $20 000 — Mazda CX-9 2020 года

Mazda CX-9 Фото: Mazda

Большой кроссовер Mazda CX-9 второго поколения привлекает отличной управляемостью и тяговитым двигателем. У него очень качественный интерьер и обычно богатая комплектация. Модель 2020 интереснее, ведь имеет улучшенную мультимедийную систему.

Премиальный кроссовер стоимостью до $20 000 — Buick Envision 2020 года

Buick Envision

Buick Envision — доступная альтернатива немецким и японским кроссоверам премиум-класса. Он богато оснащен и имеет неплохую мультимедийную систему, а его салон порадует качеством. Авто комфортабельное и легкое в управлении.

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Пикап стоимостью до $20 000 — Toyota Tacoma 2015 года

Toyota Tacoma Фото: Toyota

Пикап Toyota Tacoma второго поколения чрезвычайно надежен, хотя его управляемость и не самая лучшая. Его двигатель V6 тяговитый и подходит для буксировки прицепа. К тому же, можно выбрать внедорожную версию TRD Off-Road.

Спортивные авто стоимостью до $20 000 — Mazda MX-5 Miata 2019 года

Mazda MX-5 Фото: Mazda

Родстер Mazda MX-5 Miata имеет образцовую управляемость и при этом доступен и относительно недорогой в содержании. Модель 2019 года более интересная, ведь получила более мощный 184-сильный двигатель.

Кстати, недавно в Consumer Reports опубликовали рейтинг лучших электромобилей современности.

Также Фокус рассказывал, что это издание назвало самые надежные подержанные авто возрастом 5-10 лет.