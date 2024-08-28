Названы самые надежные авто с пробегом в возрасте от 5 до 10 лет (фото)
Эксперты проанализировали информацию по 150 000 авто возрастом от 5 до 10 лет. Самыми надежными оказались автомобили японских брендов.
В США опубликовали новый рейтинг качества авто с пробегом. Сформировало его издание Consumer Reports, которое специализируется на потребительских исследованиях. Результаты опубликованы на его сайте.
На этот раз эксперты обратили внимание на подержанные авто возрастом от 5 до 10 лет. В рамках исследования были проанализированы данные по 150 000 машин 26 марок. Основным критерием рейтинга стало количество поломок и неисправностей.
Лидерами рейтинга стали японские бренды — они заняли пять первых мест. Интересно, что первая и вторая позиции у марок концерна Toyota Motor — Lexus и Toyota, соответственно.
Далее расположились Mazda, Acura и Honda. В хвосте рейтинга оказались Tesla, Dodge и Chrysler.Важно
Кроме того, эксперты отметили самые надежные модели авто возрастом 5-10 лет. В частности, у Lexus это седаны ES, GS и LS, внедорожник GX и кроссовер RX.
В линейке Toyota высокие показатели надежности демонстрируют седаны Avalon и Camry, а также внедорожный 4Runner. В Mazda отметили модели 3, 6 и кроссовер CX-3. Кроме того, высокие оценки получили кроссовер Acura MDX и седан Honda Accord.
Между прочим, недавно Consumer Reports опубликовали рейтинг надежности подержанных авто возрастом до 3 лет.
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