Названы самые надежные авто с пробегом в возрасте от 5 до 10 лет (фото)

Эксперты проанализировали информацию по 150 000 авто возрастом от 5 до 10 лет. Самыми надежными оказались автомобили японских брендов.

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В США опубликовали новый рейтинг качества авто с пробегом. Сформировало его издание Consumer Reports, которое специализируется на потребительских исследованиях. Результаты опубликованы на его сайте.

Фото: Consumer Reports

На этот раз эксперты обратили внимание на подержанные авто возрастом от 5 до 10 лет. В рамках исследования были проанализированы данные по 150 000 машин 26 марок. Основным критерием рейтинга стало количество поломок и неисправностей.

Лидерами рейтинга стали японские бренды — они заняли пять первых мест. Интересно, что первая и вторая позиции у марок концерна Toyota Motor — Lexus и Toyota, соответственно.

Toyota Camry Фото: Toyota

Далее расположились Mazda, Acura и Honda. В хвосте рейтинга оказались Tesla, Dodge и Chrysler.

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Кроме того, эксперты отметили самые надежные модели авто возрастом 5-10 лет. В частности, у Lexus это седаны ES, GS и LS, внедорожник GX и кроссовер RX.

Mazda CX-3 Фото: Mazda

В линейке Toyota высокие показатели надежности демонстрируют седаны Avalon и Camry, а также внедорожный 4Runner. В Mazda отметили модели 3, 6 и кроссовер CX-3. Кроме того, высокие оценки получили кроссовер Acura MDX и седан Honda Accord.

Между прочим, недавно Consumer Reports опубликовали рейтинг надежности подержанных авто возрастом до 3 лет.

Также Фокус рассказывал о самых надежных автомобилях 2024 года.