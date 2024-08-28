Названо найнадійніші авто з пробігом віком від 5 до 10 років (фото)

Експерти проаналізували інформацію по 150 000 авто віком від 5 до 10 років. Найнадійнішими виявилися автомобілі японських брендів.

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У США опублікували новий рейтинг якості авто з пробігом. Сформувало його видання Consumer Reports, яке спеціалізується на споживчих дослідженнях. Результати опубліковано на його сайті.

Фото: Consumer Reports

На цей раз експерти звернули увагу на вживані авто віком від 5 до 10 років. У рамках дослідження були проаналізовані дані по 150 000 машин 26 марок. Основним критерієм рейтингу стала кількість поломок та несправностей.

Лідерами рейтингу стали японські бренди – вони зайняли п’ять перших місць. Цікаво, що перша та друга позиції у марок концерну Toyota Motor – Lexus і Toyota, відповідно.

Toyota Camry Фото: Toyota

Далі розташувалися Mazda, Acura та Honda. У хвості рейтингу опинилися Tesla, Dodge і Chrysler.

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Крім того, експерти відзначили найнадійніші моделі авто віком 5-10 років. Зокрема, в Lexus це седани ES, GS і LS, позашляховик GX та кросовер RX.

Mazda CX-3 Фото: Mazda

У лінійці Toyota високі показники надійності демонструють седани Avalon і Camry, а також позашляховий 4Runner. У Mazda відзначили моделі 3, 6 та кросовер CX-3. Крім того, високі оцінки отримали кросовер Acura MDX і седан Honda Accord.

Між іншим, недавно Consumer Reports опублікували рейтинг надійності вживаних авто віком до 3 років.

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