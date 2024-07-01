Результати здивували: американці визначили найнадійніші авто 2024 року (фото)

Дослідження показало, що бензинові та дизельні автомобілі виявилися надійнішими за електрокари. Найчастіше власники машин скаржаться на мультимедіа та електронні системи.

Related video

Нові автомобілі стають менш надійними. Про це свідчать результати традиційного щорічного дослідження від американського агентства J.D. Power. Результати опубліковані на його сайті.

У рамках дослідження були опитані майже 100 000 власників нових автомобілів. Вони розповіли про проблеми та несправності своїх машин за перші 90 днів експлуатації. Для цього їм довелося заповнити анкету з 227 питаннями, поділеними на 10 різних розділів. Автомобілісти оцінили двигун, керованість, мультимедіа, системи безпеки, салон, сидіння та інші параметри машин.

Виробники електромобілів опинилися у хвості рейтингу Фото: J.D. Power

Основним показником рейтингу J.D. Power є кількість проблем на 100 машин. Цьогоріч загалом по ринку він дещо погіршився і склав 195.

Дослідження показало, що авто із двигунами внутрішнього згоряння все ще надійніші за електрокари. У бензинових та дизельних машин індекс становить 180 несправностей на 100 авто тоді, як у електромобілів – 266.

Також визначені основні несправності автомобілів у 2024 році:

Android Auto та Apple CarPlay нерідко "глючать" або розривають зв'язок зі смартфоном;

системи активної безпеки нерідко дратують водіїв своєю роботою та попередженнями й подекуди водії не знають, що значить той чи інший сигнал;

водіїв нерідко дратують сучасні перемикачі та сенсорні дисплеї – ними не завжди зручно користуватися (особливо часто згадували перемикачі на кермі Tesla);

запах у салоні нових автомобілів далеко не завжди приємний.

Лідером рейтингу надійності досить несподівано став виробник пікапів та комерційних авто Ram із показником 149 проблем на 100 авто. На друге місце піднявся бренд Chevrolet (160 проблем), а на третє – Hyunai (162). Серед преміальних брендів лідирує Porsche (172 проблеми).

Минулорічний лідер рейтингу Dodge опустився на передостаннє місце Фото: Stellantis

Минулорічний лідер Dodge несподівано опустився у хвіст рейтинга з показником 301 проблем на 100 авто. Разом із ним у аутсайдерах опинилися виробники електрокарів Polestar (316 проблем), а також Rivian і Tesla (по 266).

Названі й переможці в різних категоріях. Серед них виявилося найбільше моделей від концерну General Motors – одразу шість.

Найнадійніші авто 2024 року за версією J.D. Power:

малі преміальні автомобілі – BMW 2 Series;

компактні авто — Kia Forte;

компактні преміальні авто — Lexus IS;

середньорозмірні авто — Toyota Camry;

середньорозмірні преміальні авто — Genesis G80;

спорткари — Lexus LC;

мінівени — Kia Carnival;

малі кросовери — Ford Bronco Sport;

малі преміальні кросовери — Lexus UX;

компактні кросовери — Chevrolet Equinox;

компактні преміальні кросовери — BMW X4;

середньорозмірні кросовери — Nissan Murano;

середньорозмірні преміальні кросовери — Cadillac XT5;

великі кросовери — Chevrolet Traverse;

великі преміальні кросовери — Cadillac XT6;

повнорозмірні позашляховики — Chevrolet Tahoe;

повно розмірні преміальні позашляховики – Infiniti QX80;

середньорозмірні пікапи — Hyundai Santa Cruz;

повнорозмірні пікапи — Ram 1500;

важкі пікапи — Chevrolet Silverado HD.

Раніше Фокус розповідав про кращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $25 000.

Також ми писали про найліквідніші кросовери сучасності.