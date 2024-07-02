Toyota — в лидерах: названы самые надежные авто с пробегом в возрасте 3 лет (фото)
В рамках исследования определили 36 лучших подержанных автомобилей разных классов. Почти половина из них — продукция концерна Toyota Motor.
В США определили самые надежные подержанные авто возрастом 3 года. Рейтинг составило издание Consumer Reports, которое специализируется на потребительских исследованиях. Результаты опубликовали на его сайте.
Эксперты Consumer Reports выбрали трехлетние машины, поскольку они современные, но в то же время значительно дешевле новых автомобилей. Они опросили владельцев и определили наименее проблемные модели.
Победителей разделили по классам, причем количество доминантов в разных сегментах разное. К примеру, компактных кроссоверов выбрали сразу 13, а спортивное авто — только одно.
Интересно, что из 36 моделей-победителей 32 представляют азиатский автопром. 16 из них являются продукцией концерна Toyota Motor, то есть Toyota и Lexus.
Самые надежные подержанные авто возрастом 3 года:
Компактные автомобили:
- Honda Civic;
- Mazda 3;
- Toyota Corolla/Corolla Hybrid;
- Toyota Prius/Prius Prime.
Среднеразмерные автомобили:
- Hyundai Sonata;
- Toyota Avalon;
- Toyota Camry.
Премиальные автомобили:
- Acura TLX;
- BMW 5 серии;
- Lexus ES.
- Спорткары:
- Mazda MX-5.
Компактные кроссоверы:
- Acura RDX;
- BMW X3;
- Honda CR-V;
- Honda HR-V;
- Hyundai Tucson;
- Kia Sportage;
- Lexus NX;
- Lexus UX;
- Mazda CX-5;
- Subaru Crosstrek;
- Subaru Forester;
- Toyota RAV4;
- Volvo XC40.
Большие кроссоверы:
- GMC Arcadia;
- Honda Passport;
- Honda Pilot;
- Lexus RX;
- Lincoln Nautilus;
- Toyota 4Runner; Toyota 4Runner;
- Toyota Highlander;
- Toyota Venza.
Пикапы:
- Ford Ranger;
- Honda Ridgeline;
- Toyota Tacoma;
- Toyota Tundra.
Кстати, недавно в США определили и самые надежные новые автомобили 2024 года.
Также Фокус рассказывал о лучших компактных кроссоверах с пробегом стоимостью до $25 000.