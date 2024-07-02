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Авто

Toyota — в лидерах: названы самые надежные авто с пробегом в возрасте 3 лет (фото)

Toyota RAV4, самые надежные авто с пробегом, самые надежные авто, авто с пробегом, авто с пробегом
Фото: Toyota | Среди победителей рейтинга больше всего моделей Toyota

В рамках исследования определили 36 лучших подержанных автомобилей разных классов. Почти половина из них — продукция концерна Toyota Motor.

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В США определили самые надежные подержанные авто возрастом 3 года. Рейтинг составило издание Consumer Reports, которое специализируется на потребительских исследованиях. Результаты опубликовали на его сайте.

Эксперты Consumer Reports выбрали трехлетние машины, поскольку они современные, но в то же время значительно дешевле новых автомобилей. Они опросили владельцев и определили наименее проблемные модели.

Победителей разделили по классам, причем количество доминантов в разных сегментах разное. К примеру, компактных кроссоверов выбрали сразу 13, а спортивное авто — только одно.

Mazda MX-5, самые надежные авто с пробегом, самые надежные авто, авто с пробегом, авто с пробегом Fullscreen
В сегменте спорткаров выбрали только одно авто — Mazda MX-5
Фото: Mazda

Интересно, что из 36 моделей-победителей 32 представляют азиатский автопром. 16 из них являются продукцией концерна Toyota Motor, то есть Toyota и Lexus.

Самые надежные подержанные авто возрастом 3 года:

Компактные автомобили:

  • Honda Civic;
  • Mazda 3;
  • Toyota Corolla/Corolla Hybrid;
  • Toyota Prius/Prius Prime.

Среднеразмерные автомобили:

  • Hyundai Sonata;
  • Toyota Avalon;
  • Toyota Camry.

Премиальные автомобили:

  • Acura TLX;
  • BMW 5 серии;
  • Lexus ES.
  • Спорткары:
  • Mazda MX-5.
Важно
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Компактные кроссоверы:

  • Acura RDX;
  • BMW X3;
  • Honda CR-V;
  • Honda HR-V;
  • Hyundai Tucson;
  • Kia Sportage;
  • Lexus NX;
  • Lexus UX;
  • Mazda CX-5;
  • Subaru Crosstrek;
  • Subaru Forester;
  • Toyota RAV4;
  • Volvo XC40.

Большие кроссоверы:

  • GMC Arcadia;
  • Honda Passport;
  • Honda Pilot;
  • Lexus RX;
  • Lincoln Nautilus;
  • Toyota 4Runner; Toyota 4Runner;
  • Toyota Highlander;
  • Toyota Venza.

Пикапы:

  • Ford Ranger;
  • Honda Ridgeline;
  • Toyota Tacoma;
  • Toyota Tundra.

Кстати, недавно в США определили и самые надежные новые автомобили 2024 года.

Также Фокус рассказывал о лучших компактных кроссоверах с пробегом стоимостью до $25 000.