Toyota — в лидерах: названы самые надежные авто с пробегом в возрасте 3 лет (фото)

В рамках исследования определили 36 лучших подержанных автомобилей разных классов. Почти половина из них — продукция концерна Toyota Motor.

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В США определили самые надежные подержанные авто возрастом 3 года. Рейтинг составило издание Consumer Reports, которое специализируется на потребительских исследованиях. Результаты опубликовали на его сайте.

Эксперты Consumer Reports выбрали трехлетние машины, поскольку они современные, но в то же время значительно дешевле новых автомобилей. Они опросили владельцев и определили наименее проблемные модели.

Победителей разделили по классам, причем количество доминантов в разных сегментах разное. К примеру, компактных кроссоверов выбрали сразу 13, а спортивное авто — только одно.

В сегменте спорткаров выбрали только одно авто — Mazda MX-5 Фото: Mazda

Интересно, что из 36 моделей-победителей 32 представляют азиатский автопром. 16 из них являются продукцией концерна Toyota Motor, то есть Toyota и Lexus.

Самые надежные подержанные авто возрастом 3 года:

Компактные автомобили:

Honda Civic;

Mazda 3;

Toyota Corolla/Corolla Hybrid;

Toyota Prius/Prius Prime.

Среднеразмерные автомобили:

Hyundai Sonata;

Toyota Avalon;

Toyota Camry.

Премиальные автомобили:

Acura TLX;

BMW 5 серии;

Lexus ES.

Спорткары:

Mazda MX-5.

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Компактные кроссоверы:

Acura RDX;

BMW X3;

Honda CR-V;

Honda HR-V;

Hyundai Tucson;

Kia Sportage;

Lexus NX;

Lexus UX;

Mazda CX-5;

Subaru Crosstrek;

Subaru Forester;

Toyota RAV4;

Volvo XC40.

Большие кроссоверы:

GMC Arcadia;

Honda Passport;

Honda Pilot;

Lexus RX;

Lincoln Nautilus;

Toyota 4Runner; Toyota 4Runner;

Toyota Highlander;

Toyota Venza.

Пикапы:

Ford Ranger;

Honda Ridgeline;

Toyota Tacoma;

Toyota Tundra.

Кстати, недавно в США определили и самые надежные новые автомобили 2024 года.

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