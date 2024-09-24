Американцы назвали лучшие бюджетные автомобили 2024 года (фото)

Лучшие авто бюджетного сегмента выбрали на основе данных тест-драйвов, краш-тестов и отзывов владельцев. В рейтинг попали седаны, хэтчбеки и компактные кроссоверы.

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Цены на новые автомобили растут с каждым годом. Новые нормы по безопасности и экологии заставляют устанавливать дорогостоящее оборудование, да и глобальная инфляция отражается на стоимости машин. Впрочем, на рынке хватает доступных бюджетных моделей и лучшие из них определило американское издание Consumer Reports, которое занимается потребительскими исследованиями.

Рейтинг составили на основе результатов тест-драйвов авто и краш-тестов, отзывов владельцев, а также информации о надежности моделей и основных их неисправностях. В него попали компактные седаны, хэтчбек и кроссоверы. И хотя часть этих моделей официально не продается в Украине, они попадают к нам подержанными.

Buick Envista

Buick Envista Фото: General Motors

Компактный купе-кроссовер отличается элегантным дизайном и качественным салоном. Его 1,3-литровый 137-сильный турбомотор тяговитый и довольно экономичный — 7,8 л/100 км в смешанном цикле. Это единственный представитель премиальных брендов в рейтинге, хотя модель достаточно дешевая — стоит от 24 000 долларов.

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra Фото: Hyundai

Hyundai Elantra — компактный седан с оригинальным дизайном за небольшие деньги. Авто стоимостью от $22 000 неплохо укомплектовано и достаточно просторное внутри. В линейке есть экономичный гибрид, который расходует в среднем 4,4 л на 100 км.

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Hyundai Venue

Hyundai Venue Фото: Hyundai

Hyundai Venue — один из самых доступных кроссоверов на рынке. Его можно приобрести за $21 000, причем базовая модель не будет "пустой" — есть кондиционер, камера и датчик света. Для своих размеров Hyundai Venue достаточно просторный, а его 1,6-литровый 124-сильный мотор имеет небольшой "аппетит".

Kia Forte/Cerato

Kia Forte/Cerato Фото: Kia

На смену модели вскоре придет новый Kia K4, однако на рынке еще остаются седаны стоимостью от 21 тыс. долларов. Авто порадует экономичностью — 5,7 л на 100 км в смешанном цикле.

Mazda 3

Mazda 3 Фото: Mazda

Mazda 3 — недорогое авто для активных водителей. Модель С-класса прекрасно управляется и имеет резвые двигатели мощностью до 250 сил. Она дороже остальных автомобилей в этом списке, зато у нее качественный салон и неплохое оснащение.

Nissan Kicks

Nissan Kicks Фото: Nissan

На рынок вскоре выйдет новый Nissan Kicks второго поколения, поэтому его предшественника сейчас продают по привлекательным ценам. Компактный кроссовер надежный, маневренный и имеет богатое оснащение по безопасности.

Nissan Sentra

Nissan Sentra Фото: Nissan

Nissan Sentra — практичный семейный седан за небольшие деньги. Модель достаточно просторная, имеет выразительный дизайн и неплохо оснащена. Как и Nissan Kicks, авто отличается богатой комплектацией по безопасности, а его 2,0-литровый 149-сильный двигатель обеспечивает приличную динамику.

Subaru Impreza

Subaru Impreza Фото: Subaru

Хэтчбек Subaru Impreza имеет довольно просторный салон, а на ее центральной панели установлен большой тачскрин. Базовая версия получила 2,0-литровый 152-сильный двигатель и вариатор Конечно же, все Subaru Impreza являются полноприводными.

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Toyota Corolla

Toyota Corolla Фото: Toyota

Toyota Corolla вернула себе титул самого популярного авто в мире. Можно выбрать седан или хэтчбек, бензиновую или гибридную модификацию. К тому же, это один из самых надежных бюджетных автомобилей на рынке.

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