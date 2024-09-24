Американці назвали найкращі бюджетні автомобілі 2024 року (фото)

Кращі авто бюджетного сегменту обрали на основі даних тест-драйвів, краш-тестів та відгуків власників. До рейтингу потрапили седани, хетчбеки та компактні кросовери.

Related video

Ціни на нові автомобілі ростуть із кожним роком. Нові норми з безпеки та екології змушують встановлювати дороге обладнання, та й глобальна інфляція відображається на вартості машин. Утім, на ринку вистачає доступних бюджетних моделей і кращі з них визначило американське видання Consumer Reports, яке займається споживчими дослідженнями.

Рейтинг склали на основі результатів тест-драйвів авто та краш-тестів, відгуків власників, а також інформації про надійність моделей та основні їх несправності. До нього потрапили компактні седани, хетчбек та кросовери. І хоча частина цих моделей офіційно не продається в Україні, вони потрапляють до нас уживаними.

Buick Envista

Buick Envista Фото: General Motors

Компактний купе-кросовер вирізняється елегантним дизайном та якісним салоном. Його 1,3-літровий 137-сильний турбомотор тяговитий та доволі економічний – 7,8 л/100 км у змішаному циклі. Це єдиний представник преміальних брендів у рейтингу, хоча модель досить дешева – коштує від 24 000 доларів.

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra Фото: Hyundai

Hyundai Elantra – компактний седан з оригінальним дизайном за невеликі гроші. Авто вартістю від $22 000 непогано укомплектоване та досить просторе всередині. У лінійці є економічний гібрид, який витрачає в середньому 4,4 л на 100 км.

Важливо

MG представила недорого конкурента Hyundai Elantra та Skoda Octavia (фото)

Hyundai Venue

Hyundai Venue Фото: Hyundai

Hyundai Venue – один із найдоступніших кросоверів на ринку. Його можна придбати за $21 000, причому базова модель не буде "порожньою" — є кондиціонер, камера та датчик світла. Для своїх розмірів Hyundai Venue досить просторий, а його 1,6-літровий 124-сильний мотор має невеликий "апетит".

Kia Forte/Cerato

Kia Forte/Cerato Фото: Kia

На зміну моделі невдовзі прийде новий Kia K4, проте на ринку ще залишаються седани вартістю від 21 тис. доларів. Авто порадує економічністю – 5,7 л на 100 км у змішаному циклі.

Mazda 3

Mazda 3 Фото: Mazda

Mazda 3 – недороге авто для активних водіїв. Модель С-класу чудово керується та має жваві двигуни потужністю до 250 сил. Вона дорожча за решту автомобілів у цьому списку, зате у неї якісний салон та непогане оснащення.

Nissan Kicks

Nissan Kicks Фото: Nissan

На ринок невдовзі вийде новий Nissan Kicks другого покоління, тому його попередника зараз продають за привабливими цінами. Компактний кросовер надійний, маневрений та має багате оснащення з безпеки.

Nissan Sentra

Nissan Sentra Фото: Nissan

Nissan Sentra – практичний сімейний седан за невеликі гроші. Модель досить простора, має виразний дизайн та непогано оснащена. Як і Nissan Kicks, авто вирізняється багатою комплектацією з безпеки, а його 2,0-літровий 149-сильний двигун забезпечує пристойну динаміку.

Subaru Impreza

Subaru Impreza Фото: Subaru

Хетчбек Subaru Impreza має доволі просторий салон, а на її центральній панелі встановлено великий тачскрін. Базова версія отримала 2,0-літровий 152-сильний двигун і варіатор Звісно ж, усі Subaru Impreza є повнопривідними.

Важливо

Альтернатива кросоверу: в Києві помітили дуже нестандартний позашляховий Subaru (фото)

Toyota Corolla

Toyota Corolla Фото: Toyota

Toyota Corolla повернула собі титул найпопулярнішого авто у світі. Можна обрати седан або хетчбек, бензинову чи гібридну модифікацію. До того ж, це один із найнадійніших бюджетних автомобілів на ринку.

Раніше Фокус розповідав про кращі компактні кросовери з пробігом вартістю до 13 000 доларів.

Також ми писали про найкращі вживані авто зі США ціною до 20 000 доларів.