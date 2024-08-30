MG представила недорого конкурента Hyundai Elantra та Skoda Octavia (фото)

Седан MG5 оновився зовні та став сучаснішим усередині. Модель пропонують із 1,5-літровими бензиновими двигунами на 129 і 181 к. с.

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На автошоу в Ченду (Китай) дебютував новий MG5. Друге покоління седана С-класу пройшло модернізацію і буде продаватися на китайському ринку за ціною від 85 тис. юанів ($12 000). Про авто розповіли на сайті Autohome.

Варто відзначити, що третє покоління MG5 уже почали експортувати до країна Азії та Австралії, проте до Європи воно ще не доїхало. На європейському (зокрема, й українському) ринку присутня модель попередньої генерації, яка має навіть електричний варіант.

Седан вирізняється стрімким силуетом Фото: autohome.com.cn

Новий MG5 вирізняється стрімким силуетом з аркоподібним дахом та загостреною задньою частиною У нього рельєфні боковини та розширені задні крила. Оновлену модель можна пізнати за зміненою "пащею" решітки радіатора, також освіжили оптику та бампери. За розмірами авто можна порівняти з Hyundai Elantra та Skoda Octavia.

У салоні встановили нові дисплеї Фото: autohome.com.cn

Габарити MG5 2024:

довжина – 4715 мм;

ширина – 1842 мм;

висота – 1473 мм;

колісна база – 2680 мм.

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У салоні MG5 2024 встановили нову цифрову панель приладів та збільшений 12,3-дюймовий тачскрін, а перемикачів стало менше.

Потужність 1,5-літрового турбодвигуна зросла до 181 к. с. Фото: autohome.com.cn

1,5-літрові двигуни MG5 стали потужнішими: атмосферна четвірка тепер розвиває 129 к. с., а турбомотор – 181 к. с. У першому випадку пропонують 5-ступінчасту механічну КПП або варіатор, а у другому – 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями. Потужнішій версії доступна спортивна підвіска з адаптивними амортизаторами.

Між іншим, нещодавно дебютував кросовер MG ZS нового покоління. Його презентували в економічній гібридній версії.

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